Erdoğan: Hakan Fidan'ın adaylığına olumlu bakmıyorum, Sayın Başbakan'a da söyledim

Kolombiya ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etmesiyle ilgili olarak, "Hakan Fidan'ın adaylığına olumlu bakmıyorum. Bunu Sayın Başbakan'a da söyledim. Bunu açık ve net söyleyeyim. Ancak, bu Sayın Başbakan ve hükümetin kararıdır. Ben karışamam" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Latin Amerika ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bölgede dizilerimize ilginin arttığını görüyoruz. Ziyaretim sırasında bizi, tarihimizi, kültürümüzü anlatan dizilerin İspanyolca’ya çevrilmesi konusunda bazı adımlar atacağız. Küba ziyaretimiz önemli bir döneme tekabül ediyor. ABD ile Küba arasında bazı adımların atıldığı yeni bir dönemim işaretlerinin verildiği bir süreç yaşanıyor. Küba’daki iş imkanlarının da artmasını bekliyoruz. Ziyaretimizde inşallah bir müjdemizi de açıklayacağız TİKA’nın ofisini Meksika’da açacağız. Bu bölgede 120 öğrenci lisans ön lisan ve doktora düzeyinde öğrenci Türkiye’de eğitim alıyor.

Soru & cevap

Hakan Fidan'ın istifasına sıcak bakmadığınız iddiası doğru mu? Muhalefetten gelen eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu değerlendirmelerin hiçbirini kabul etmek mümkün değil. Sayın Fidan’ın adaylığına olumlu bakıyor muyum sorusunu, açık sözlüyümdür ben. Adaylığına ben olumlu bakmıyorum. Bunu sayın Başbakan’a da söyledim. O sayın Başbakan’ın takdiridir. Ona karışma hakkım yok. Muhalefetin milletvekili olup olmayacağına ilişkin takdirini de doğru bulmuyorum. Her memurun istifa edip aday olma yetkisi varsa MİT’in başındaki insan da istifa edip aday olabilir. Hiçbir devlet aygıtı içindeki kurum içinde olan biri için böyle bir yasak yoktur.

Piyasaları nasıl görüyorsunuz?

Doların yükselişini değerlendirmek bana ait değil. Bu merkez bankasının kabiliyetidir. MB yönetemiyorsa hesabını verecektir. Şu anda ben Cumhurbaşkanlığı makamındayım. İhraca dayalı bir ekonominin bizler her zaman savunucusu olduk. Ekonomi dünyada çok ters gittiği dönemlerde bizi teğet geçecek dediği zamanlarda bizimle dalga geçmek isteyenler oldu.

Keynes’le Smith’i vurdurmak suretiyle bir yere varamazlar. Bakın yıllarca söyledim. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır dedi. Faiz sebep enflasyon neticedir. Ama bazı arkadaşlarımızın kafasında hala tam tersi var. Yahu neticeler ortada. Daha direnmenin anlamı yok. Enflasyon düşerse faizin düşürülmesini değerlendirebilir diyorlar. Bu nasıl bir mantıktır.