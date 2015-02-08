Yalçın Akdoğan'dan 'Hakan Fidan Başbakan olacak mı?' sorusuna cevap

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 7 Haziran'daki genel seçimlerde milletvekili olmak için MİT Müsteşarlığı görevinden istifa eden Hakan Fidan'ın Başbakan olup olmayacağı youndaki tartışmalara ilişkin olarak, "Bu tür değerlendirmeleri görünce gülmeden edemiyorum" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan "Hakan Çelik ile Hafta Sonu Keyfi" programına katılan Yalçın Akdoğan'ın açıklamaları şöyle:

‘Gülmeden edemiyorum’

"Doğrusu ben çok böyle komedi filmlerini falan takip edemiyorum, olup biten şeyleri... Biraz da ciddi bir adam gibi beni görüyorlar. Bu tür siyasi değerlendirmeleri görünce gülmeden edemiyorum. Yani gerçekten komik şeyler bunlar. Bir kere Hakan Fidan sanki Ahmet Davutoğlu'na karşı bir şekilde böyle bir senaryonun parçası olarak işte istifa ettirildi falan bu son derece yanlış bir okumadır bu.

’Davutoğlu'nun rızası olmadan...’

Büyük bir kara cehalettir bu. Ahmet Davutoğlu'nun en güvendiği isimlerden biridir Hakan Fidan. Yani Tayyip Erdoğan'ın da hepimizin en fazla güvendiği... Biz 12 yıldır birlikteyiz. Hakan Fidan farklı kademelerde görev yaptı. TİKA Başkanı oldu, başbakanlık müsteşarı oldu, MİT müsteşarı oldu. Yani biz bir ekibin parçasıyız. Ahmet Davutoğlu'nun da rızası olmadan böyle bir şey zaten olamaz. Böyle bir yorum yapmak, Davutoğlu'na karşı konumlandırmak bu taban tabana zıt bir okuma biçimidir.

Koruma zırhı, MİT Müsteşarı, son düzenlemeyle burada zaten böyle bir sorun yok. Niye korksun Hakan Fidan? Ne yanlış yaptı korkacak? Kurulan kumpaslarla mücadele ederek bugünlere geldik. Bunlardan korkumuz olsaydı bu işe girmezdik. Hakan Fidan da bundan korkacak karaktere sahip değildir.