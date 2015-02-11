"Erdoğan'ın 'istifasına olumlu bakmıyorum' açıklaması sonrası Hakan Fidan'ın morali bozuldu"

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, istifa kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "Olumlu bakmıyorum, milletvekilliğinin ötesinde bazı görevleri kafasında planlamış olabilir" ifadeleri ile tepkiyle karşılanan eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın moralinin bozulduğu" izlenimi aldığını söyledi. "Ancak Davutoğlu da Fidan da Erdoğan’ın siteminin “fazla güven ve sevgiden” kaynaklandığını düşünüyor" diyen Zeyrek, AKP'li bir yetkiliye dayandırdığı bilgilerle şunları söyledi:

“Ok yaydan çıktı. Artık MİT’e dönemeyeceği kesin. Adaylığını koyacak. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da Fidan’ın siyasette başarısız olacağına dair bir görüşü yok. Haliyle bu duygusal ortam kısa sürede sona erecek ve Sayın Başbakan ve Fidan, Cumhurbaşkanı’nın tam desteğini alacaktır.”

Zeyrek'in Hürriyet'te "Başbakan Davutoğlu: Hâlâ aynı görüşteyim" başlığıyla köşesine taşıdığı (11 Şubat 2015) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın görevinden ayrılmasına karşı çıktığını açıklamasının ardından gözler Başbakan Ahmet Davutoğlu’na çevrilmişti. Erdoğan’ın sözlerini hatırlattığımız Davutoğlu, Fidan’ın adaylığıyla ilgili açıklamalarını anımsattı ve ''Bu konudaki görüşlerimi açıklamıştım. Aynı görüşteyim'' deyip ''Fotoğrafa evet ama daha fazla soruya hayır'' esprisi yaptı. Bu arada Erdoğan'ın açıklaması Fidan'ın moralini bozmuş. Ancak Davutoğlu da Fidan da sitemin 'fazla güven ve sevgiden' kaynaklandığını düşünüyor.

Davutoğlu, Fidan’ın istifasını değerlendirirken, “Hangi görevi alırsa da nerede bulunursa da hakkını verir, cesurdur, yiğittir, attığı adımdan da geri dönmez. Bu memlekete de daha çok hizmet edeceği alanlar olacaktır. Hakan Bey’le ilgili her konuda ve her yerde pozitif dururum” demişti.

Grupta yorum yapmadı

Salı günleri, partilerin grup toplantıları nedeniyle kalabalık olur. TBMM’nin kulisleri dün normal salı günlerinden de kalabalıktı; çünkü grup toplantılarının rutin izleyicilerine, aday adayı olacak bürokratlar da eklenmişti. Çoğu son dakikaya kadar istifa edip etmeme konusunda nabız yokluyordu. Gazetecilerin gündeminde ise 2 konu vardı. Biri Başkanlık, diğeri Hakan Fidan’ın milletvekili adayı olmak için MİT Müsteşarlığı’ndan istifa etmesi. Başbakan Davutoğlu, grup toplantısında Tayyip Erdoğan’ın Kolombiya yolunda söylediği ‘Başkanlık oylanacak’ sözleriyle ilgili üstü örtülü de olsa mesaj verdi. ‘Millet İradesi’nin takdirinde olduğunu vurguladı. Ancak Erdoğan’ın Hakan Fidan ile ilgili sözlerine yönelik herhangi bir yorumu olmadı.

Neşesi yerinde

Davutoğlu, grup konuşmasını bitirip bir sonraki randevuya gitmeden önce Şeref Salonu’nun çıkışındaki merdivenlerde partililerle fotoğraf çektirip sohbet etti. Yaklaşık 200 kişi 20’şer kişilik gruplar halinde merdivenlerde sıraya girdi ve Davutoğlu ile fotoğraf çektirdi. Davutoğlu, kendilerine ‘7 cüceler’ diyen bir grupla da ayaküstü sohbet etti. TBMM’den ayrılmadan önce bizimle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Davutoğlu’nun neşesi yerindeydi. Arabasına doğru ilerlerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fidan’la ilgili sözlerini hatırlatıp değerlendirmesini sorma şansı buldum. Davutoğlu, “Bu konudaki görüşlerimi açıklamıştım. Hâlâ aynı görüşteyim” dedi. Biz ısrarcı olunca da gülümseyerek “Fotoğraf çektirmeye evet ama daha fazla soruya hayır” esprisini yaptı.

Her konuda pozitif durum

Davutoğlu, Fidan’ın adaylığı konusunda 2 kez açıklama yapmıştı. İlkinde 5 Şubat günü Kanal 7’de bir programdaydı ve Fidan ile Akademi’den tanıştıklarını, TİKA, Başbakanlık Müsteşarlığı ve MİT Müsteşarlığı dönemlerinde çok yakın çalıştıklarını anımsatarak şöyle demişti: “7 Şubat 2012’de kendisine karşı, ki aslında kendisine karşı değil, Başbakanımıza ve Dışişleri Bakanı olarak da bana karşı yapılan operasyonlarda da görüldüğü gibi dirayetiyle, çalışkanlığı, vatanseverliği, özgürlükçü tutumuyla hepimizin takdirini kazanmıştır. Hangi görevi alırsa da nerede bulunursa da hakkını verir, cesurdur, yiğittir, attığı adımdan da geri dönmez. Bu memlekete de daha çok hizmet edeceği alanlar olacaktır. Siyasette de olabilir, bürokraside de olabilir. Hakan Bey’le ilgili her konuda ve her yerde pozitif dururum. Böyle kritik dönemlerde kimin hangi sınavlardan, ateşin çemberinden geçerken, o ateşin sıcaklığını sizinle birlikte hissedenleri de hissedersiniz; ateşin sıcaklığını hissetmemek için soğuk diyarlara kaçanları da hissedersiniz. Biz, ateşin çemberinden geçerken yanımızda duranları hiçbir zaman terk etmeyiz. Ateşin çemberinden geçme süreci daha bitmedi. Bizim için bu bir siyasi ilke meselesidir. Burada önemli olan dava ahlakı, irade ve basirettir. Hakan Fidan da bu konuda güvendiğim arkadaşlarımdan biridir.” Davutoğlu, ikinci açıklamasını ise Fidan’ın istifasının açıklanmasının ardından 7 Şubat günü yapmış ve dilekçenin işleme konulduğunu belirterek “Millete ve devlete hizmet etmiş olanlar ister siyasi olsun, ister bürokrat, bir şekilde tarihe onurla adları geçer” demişti.

Yola devam

Edindiğimiz bilgiler, Erdoğan’ın açıklamalarının Fidan’ın moralini bozduğu yönünde. Ancak Davutoğlu da Fidan da Erdoğan’ın siteminin “fazla güven ve sevgiden” kaynaklandığını düşünüyor. Bir yetkili, “Bundan sonra ne olur” sorumuzu yanıtlarken durumu şöyle özetledi:

“Ok yaydan çıktı. Artık MİT’e dönemeyeceği kesin. Adaylığını koyacak. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da Fidan’ın siyasette başarısız olacağına dair bir görüşü yok. Haliyle bu duygusal ortam kısa sürede sona erecek ve Sayın Başbakan ve Fidan, Cumhurbaşkanı’nın tam desteğini alacaktır.”

Son toplantı

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında başbakanlık resmi konutunda yapılan çözüm süreci toplantısına Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak son kez katıldı. Fidan’ın 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmak için verdiği istifa dilekçesi nedeniyle toplantıya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a gazetecilerin “Hakan Fidan istifa etti. Bu toplantıya katılacak mı?” sorusuna Bozdağ, “İstifa etti de kabul edildi mi?” diyerek ilginç bir cevap verdi. Ancak başbakanlık kaynakları Fidan’ın istifasını sunduğunu ancak başbakanlık tarafından istifanın 10 Şubat mesai bitiminde işleme konacağı ve Fidan’ın toplantıya katılacağı açıkladı. Resmi konutta saat 14.30’da başlayan toplantıya, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Başbakan Başmüşaviri Ali Sarıkaya ve Hatem Ete katıldı. Fidan toplantı devam etmesine rağmen saat 16.40’da Başbakanlık Resmi Konut binasından ayrıldı. Fidan’ın önceki gün verdiği istifası dilekçesi de başbakanlık tarafından dün saat 17.00’de işleme kondu. Edinilen bilgiye göre, Fidan toplantıdan ayrılırken Davutoğlu ve bakanlar hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler, Fidan’ın da hakkınızı helal edin dediğini öğrenildi. Fidan’ın başbakanlık konutundan ayrılmasından sonra başbakanlıktan yapılan açıklamada Müsteşar yardımcısı İsmail Hakkı Musa’nın MİT Müsteşarlığı’na vekaleten atandığını duyuruldu.