Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gerçekten isteseydi eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifasını durdurabileceğini söyledi.

Mahçupyan, CNN Türk'te "Ne Oluyor?" programında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

Mahçupyan programda, Başbakan Davutoğlu'nun milletvekili adayı olmasını istediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise MİT'in başında kalması yönünde görüş belirttiği eski MİT MüsteşarıH akan Fidan'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "İki tane Hakan Fidan yok" diyen Mahçupyan, "Erdoğan, gerçekten isteseydi Hakan Fidan'ın istifasını durdurabilirdi" dedi. "Fidan çok ilginç bir insan, melez kimliğe sahip" olduğunu kaydeden Mahçupyan, Hakan Fidan tartışmasının neden ön plana çıktığını açıkladı.