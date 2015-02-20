T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahçupyan: Erdoğan gerçekten isteseydi Hakan Fidan'ın istifasını durdurabilirdi

'Hakan Fidan çok ilginç bir insan, melez kimliğe sahip'

20 Şubat 2015 09:49

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gerçekten isteseydi eski MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifasını durdurabileceğini söyledi.

Mahçupyan, CNN Türk'te "Ne Oluyor?" programında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

Mahçupyan programda, Başbakan Davutoğlu'nun milletvekili adayı olmasını istediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise MİT'in başında kalması yönünde görüş belirttiği eski MİT MüsteşarıH akan Fidan'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "İki tane Hakan Fidan yok" diyen Mahçupyan, "Erdoğan, gerçekten isteseydi Hakan Fidan'ın istifasını durdurabilirdi" dedi. "Fidan çok ilginç bir insan, melez kimliğe sahip" olduğunu kaydeden Mahçupyan, Hakan Fidan tartışmasının neden ön plana çıktığını açıkladı.

ETİKETLER

hakan fidanerdoğandavutoğluetyen mahçupyanistifadavutoğluerdoğanisteseydidurdurabilirdi

İlgili Haberler

Erdoğan: Hakan Fidan'ın adaylığına olumlu bakmıyorum, Sayın Başbakan'a da söyledim

'Başbakan ve hükümetin kararına karışamam'

"Erdoğan'ın 'istifasına olumlu bakmıyorum' açıklaması sonrası Hakan Fidan'ın morali bozuldu"

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in Hakan Fidan izlenimleri...

Haaretz'in iddiası: İsrail’in sırlarını İran’a satan Hakan Fidan Türkiye’nin yeni başbakanı mı olacak?

"Erdoğan'ın 'sır küpü' destek mi yoksa engel mi olacak?"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24