Kritik MGK bugün; Hakan Fidan'ın yerine MİT'in başına kimin atanacağı masada

MİT Müsteşarlığı görevinden istifa ederek AKP'den aday adayı olan Hakan Fidan'ın yerine yapılacak atama için ilk resmi değerlendirme, bugünkü MGK'da yapılacak.

Çözüm sürecinde oynadığı rol nedeniyle Türk güvenlik bürokrasisinin önemli isimlerinden biri haline gelen Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sitemine rağmen Haziran ayındaki seçimde milletvekili adayı olabilmesi için MİT Müsteşarlığı görevinden istifa etmişti.

Fidan'ın istifasının ardından MİT Müsteşar Vekili olarak İsmail Hakkı Musa görevlendirildi. MİT teşkilat yasasının 13. maddesinde, "Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşüldükten sonra Başbakan'ın inhası ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile atanır" hükmü yer alıyor.

Askerin görüşü alınacak

İki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun Şubat ayı olağan toplantısı bugün saat 14.00’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılacak. MİT Müsteşarı'nın atanması sürecinde Başbakan ile Cumhurbaşkanı'nın tercihi etkili olacak.

Ancak yaptığı görevin mahiyeti nedeniyle yeni müsteşarın atanması sürecinde devletteki teamüller çerçevesinde ordunun komuta kademesinin görüşü de MGK'da alınıyor. MGK'nın bugünkü toplantısında, yeni müsteşarın ismi üzerinde değerlendirme yapılması bekleniyor. Bu değerlendirmenin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu, belirleyeceği bir ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak. Kulislerde, atamanın seçim sonrasına bırakılması ihtimali üzerinde de duruluyor.

MGK’nın gündeminde; Suriye’deki iç savaş, terör örgütü IŞİD, Şah Fırat operasyonu, çözüm süreci, Irak ve Ukrayna’daki durum ile Kıbrıs sorununun yer alması bekleniyor.