'MİT’in başına Selami Altınok geçecek' iddiası

Hakan Fidan’ın AK Parti’den aday adayı olmasıyla birlikte boşalan MİT Müsteşarlığı için konuşulan isim Aksaray Valisi iken, 17 Aralık'dan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Vali Selami Altınok'un olduğu iddia edildi.



Bugüne kadar teşkilatta asker kökenli olmayan 5 isim başkan olarak görev yaparken, bu sivil isimlerin büyükelçi, siyasal bilgiler fakültesi mezunu olmaları dikkat çekiyor. Resmi olarak 1941-1965 arası MEH, 1965’den günümüze kadar da MİT ismi ile faaliyet gösteren teşkilatta ise bugüne kadar bir emniyet müdürü görev almadı. Müsteşarlığa vekâlet eden İsmail Hakkı Musa, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu’yla birlikte bu önemli görev için sürpriz bir isim daha konuşuluyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Vali Selami Altınok da MİT Müsteşarlığı için öne çıkıyor.





MİT tarihinde bir ilk





Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan habere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok’un Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığına gelmesi durumunda tarihinde ilk kez bir Vali istihbaratın en tepesine geçmiş olacak. Ancak Altınok’un mülkiyeli olması dikkate alındığında 5. mülkiyeli olarak istihbarat başkanı olacak. Vali Altınok, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra çeşitli ilçe ve illerde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundu. Altınok her ne kadar Vali ve şu anki görevi olan Emniyet Müdürü olsa da bir mülkiyeli olarak tanınıyor. MİT tarihinde ilk sivil başkan (müsteşar) olan Ahmet Celalettin Karasapan ve sonraki müsteşarlar Sönmez Köksal, Şenkal Atasagun ve Emre Taner de mülkiyeydi.

74 yılda 23 başkan görev yaptı





MİT 1941 yılından 1965 yılına kadar Milli Emniyet Hizmetleri (MEH) olarak faaliyetlerini sürdürdü. Bu süre içinde 10 isim bu kuruma başkanlık yaptı. 1965'den sonra günümüze kadar ise 13 müsteşar teşkilatın en tepesinde görev yaptı.