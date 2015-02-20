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CHP'li Oran'dan Sümeyye Erdoğan'a suikast iddialarına: Bu alçakca iftiralarla dolu MİT saldırısıdır

'TİB Başkanlığına ve Twitter'e başvuruda bulundum'

20 Şubat 2015 14:59

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en yakın işadamlarından Ethem Sancak'a ait Star, Akşam ve Güneş gazetesinde yer alan 7 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenleneceğine dair iddialarla ilgili olarak, “Ethem Sancak'ın gazeteleri bu iş için özel görevli, organize saldırıdır. Alçakça, şerefsizce iftiralar söz konusu” dedi.

Her üç gazetenin genel yayın yönetmenlerinin "iftira" suçundan cezalandırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Umut Oran, konuyla ilgili inceleme/araştırma/soruşturma yapılması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na da başvurarak sorumluların saptanmasını talep etti.

 

‘Alçakça iftira’

 

Oran, sözlerine şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız açıklamıştı; bu MİT saldırısıdır. Bu sadece bana değil CHP'ye yapılan saldırıdır. Ethem Sancak'ın gazeteleri bu iş için özel görevli, organize saldırı. Alçakça, şerefsizce iftiralar söz konusu.

 

‘Uslüp mahalle ağzı’

 

Uslüp da mahalle ağzı, benim daha saygılı konuşma tarzım vardır. Gecen ay Ocak 2015'te ben CHP'nin saymanı değildim, onu bile bilmiyorlar. 8 aydır bu görev bende değil. Basın açıklamasıyla ağır eleştirdim, Genel Başkanımız eleştirdi, parti sözcümüz açıklama yaptı. RTÜK'e şikayet ettim.

 

‘Kara propaganda yürütülüyor’

 

TİB Başkanlığına, Twitter'e başvurdum. Ethem Sancak'ı aradım, çok eskiden tanışırız halbuki ama telefonuma çıkmadı. Ama bugün ayrı bir konu, sinirim, üzüntüm, kırgınlığım farklı çünkü insan hayatı üzerinden kara propaganda yürütülüyor. Söz konusu olan bir aile, rakip parti de olsak hiçbir şekilde böyle bir siyaset tarzım olamaz. İsmimiN geçmesi üzüntü verici."

 

 

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