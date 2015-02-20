'Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenlenecek' iddiasına soruşturma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en yakın işadamlarından Ethem Sancak'a ait Star, Akşam ve Güneş gazetesinde yer alan 7 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenleneceğine dair iddialarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, haberleri ihbar kabul ederek resen başlattığı soruşturma, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülecek.

Yazışmaların Twitter'da Fuat Avni olduğu iddia edilen Emre Uslu ile CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran arasında geçtiği öne sürülmüştü. Oran önceki gün Emre Uslu ile yazıştığı haberlerini yalanlayarak yasal yola başvuracağını açıklamıştı.