T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenlenecek' iddiasına soruşturma

Başsavcılığın, haberleri ihbar kabul ederek resen başlattığı soruşturma, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülecek

20 Şubat 2015 14:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en yakın işadamlarından Ethem Sancak'a ait Star, Akşam ve Güneş gazetesinde yer alan 7 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenleneceğine dair iddialarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, haberleri ihbar kabul ederek resen başlattığı soruşturma, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülecek.

Yazışmaların Twitter'da Fuat Avni olduğu iddia edilen Emre Uslu ile CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran arasında geçtiği öne sürülmüştü. Oran önceki gün Emre Uslu ile yazıştığı haberlerini yalanlayarak yasal yola başvuracağını açıklamıştı.

ETİKETLER

sümeyye erdoğantayyip erdoğanfethullah gülengülen cemaatistarakşamgüneşhaber

İlgili Haberler

Star, Akşam ve Güneş'te son perde: Gülen, Sümeyye Erdoğan için suikast emri verdi, CHP destekledi!

Ethem Sancak'a ait üç gazete de bugün aynı manşetle çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24