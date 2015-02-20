Star, Akşam ve Güneş'te son perde: Gülen, Sümeyye Erdoğan için suikast emri verdi, CHP destekledi!

"Erdoğan en önemli idolüm. Adamın sevdalısıyım. Medyaya AKP misyonunu desteklemek için girdim" diyen, son kongrede AKP Hakem Kurulu'nda görev alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en yakın işadamlarından Ethem Sancak'a ait gazeteler, bugün Gülen cemaati ve CHP'yi "Sümeyye Erdoğan'a suikast planı"yla suçlayan manşetlerle çıktı.

Twitter’da Fuat Avni (@fuatavni_f) hesabının Taraf yazarı Emre Uslu tarafından yönetildiği öne sürülen haberde, @fuatavni_f hesabı ile CHP’li Umut Oran ve @saslojal isimli kullanıcı arasında geçtiği iddia edilen DM (direkt mesaj) konuşmalarına yer veriliyor.

@fuatavni_f hesabı ile Umut Oran arasında geçtiği öne sürülen konuşmada şu ifadelere yer veriliyor:

EMRE USLU: Sümeyye işini biraz öne alacaz, telefonda sakın konuşma twitterdan konuşcaz

UMUT ORAN:Tamam nasıl yapcanız çok iyi korunuyordur

EMRE USLU: Fark etmez biz adam tuttuk geliyor ABD’den Türkiye’ye herif tam bir psikopat

EMRE USLU: Hocaefendi onay verdi adam Türkiye’ye İstanbul’dan girecek korumalarından bir adamımız var o bize nerede olduğunu bildirecek.

UMUT ORAN: Abi gitcek mi yaralıyacak mı

EMRE USLU: Orasın daha karar vermedik, yaralamak göz dağı verirse Tayyip’e olur

31 Ocak günü saat 11.16’da yapıldığı öne sürülen konuşmada ise @fuatavni_f hesabının “Hoca Efendiyle konuştum bütçe de sıkıntımız yok size sınırsız para ama seçimi alın İsrail’le ABD’ye yalancı çıkmayalım” dediği öne sürülüyor:

UMUT ORAN: Adam ne zaman gelecek

FUATAVNİ F: Ayın iki veya üçünde

UMUT ORAN: Yapacak diyorsun yani

FUATAVNİ F: Evet Hoca izni verdi

UMUT ORAN: Nerde yapacak

FUATAVNİ F: Bilemiyorum, koruma ne zaman haber verirse

UMUT ORAN: Kesin de mi

FUATAVNİ F: Evet, Tayyip kızıyla uğraşırken siz de seçime adapte olun

UMUT ORAN: Tamamdır abi

FUATAVNİ F: Hoca Efendiyle konuştum bütçe de sıkıntımız yok size sınırsız para ama seçimi alın İsrail’le ABD’ye yalancı çıkmayalım

Star, Akşam ve Güneş'te yer alan haber şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ailem ve ben tehdit altındayız’ sözlerinin kanıtı Emre Uslu’nun yönettiği @fuatavni_f hesabı ile CHP’li Umut Oran ve @saslojal isimli kullanıcı arasındaki mesajlaşmalarla ortaya çıktı.

Hedef Erdoğan’ı saf dışı bırakmak

İstihbarat birimlerinin tespit ettiği 31 Ocak 2015 tarihli mesajlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a yönelik suikast planları deşifre oldu. Mesajlara göre, paralel yapı 7 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan’ı meydanlardan uzak tutmak için Sümeyye Erdoğan’a yönelik suikast hazırlığı yaptı.

Katil İstanbul’a geldi

Uslu, görüşmelerde Oran’a suikastın Fethullah Gülen’in ‘icaplarına bakın’ talimatı ile başlayacağını belirtiyor. Görüşmede, ABD’li psikopat bir kiralık katil tuttukları, hatta katilin İstanbul’a geldiğinin kayda geçti. Aynı görüşmede Uslu’nun, @saslojal isimli kullanıcıya, suikasti gerçekleştirecek kişinin ‘ölümü göze alacak biri’ olması gerektiğini yazıyor.

Bilgiler koruma polisinden

Uslu, Oran’a yazdığı bir mesajda da suikast ile ilgili yer ve zaman bilgisinin, Sümeyye Erdoğan’ın yakın korumalığını yapan paralel yapı üyesi bir polisten alınacağını aktarıyor. Uslu, @saslojal adlı kullanıcıya da Sümeyye Erdoğan başta olmak üzere herkesin günlük planlarını bildiklerini de söylüyor.

Uslu ve Oran’a yazdığı bir mesajında da suikast için bütçe sıkıntıları olmadığını vurgulayarak, “Sınırsız para ama siz seçimi alın. Biz İsrail’e yalancı çıkmayalım” demesi dikkat çekti.

İttifakı da aynı hesapla yönetiyor

Türkiye’yi hedef alan paralel yapının, CHP ile seçim ittifakından şok kanlı planlar yaptığı ortaya çıktı. ‘fuatavni_f’ hesabı üzerinden gerçekleşen görüşmelerde Emre Uslu’nun Direct Mesaj (DM) yoluyla CHP ittifakını da yönettiği anlaşılıyor. İstihbarat birimlerinin bile kanını donduran görüşmelerde 2015 seçimleri için Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast yapılması planlanıyor.

Nasıl yapacaksınız iyi korunuyor

Kayıtlara göre 19 gün önce Emre Uslu Twitter üzerinden Umut Oran ile irtibata geçiyor. Uslu, Oran’a suikast planını soğukkanlı bir şekilde anlatıp ‘Tayyip kızıyla uğraşırken siz de seçimlere adapte olun” talimatı veriyor. Oran’ın ise kan donduran mesaja ‘Tamam nasıl yapcanız çok iyi korunuyordur’ şeklinde yanıt vermesi dikkat çekiyor...

Suikast talimatı Gülen'den

SASLOJAL: Abi ne diyecektim ne yapcaz o işi

FUATAVNİ F: Oğlum Hoca dedi ki olmadı baktıracaz icabına

SASLOJAL: Abi oha suikast mı kurcaz yuh

FUATAVNİ F: Ayarlayacaz telleri kapat

SASLOJAL: Aynen abi ben diyorum ki mahkemeye verccek ne olcak adam kendi kızını yatırır mı bilmiyorum ama bu yaptıklarımız

FUATAVNİ F: Bulcaz birini ama boş insan olmayacak ölümü göze almış olacak

SASLOJAL: Aynen abi telleri kapattık zaten, yeni hatlar gelecek, o zaman açarız

Hepsinin günlük planını biliyoruz

FUATAVNİ F: Aynen bizim adam var, Sümeyya ya da fark etmez hepsinin günlük planını biliyoruz, sen hesabı kapat İP’yi değiştirip ben görüşcem hocayla

SASLOJAL: Tamamdır abi görüşürüz abi siliyorum.

Sümeyye işini öne alacağız

EMRE USLU: Planlar değişti

UMUT ORAN: Yeni plan ney

EMRE USLU: Sümeyye işini biraz öne alacaz, telefonda sakın konuşma twitterdan konuşcaz

UMUT ORAN:Tamam nasıl yapcanız çok iyi korunuyordur

EMRE USLU: Fark etmez biz adam tuttuk geliyor ABD’den Türkiye’ye herif tam bir psikopat

Yeri koruma söyleyecek

EMRE USLU: Hocaefendi onay verdi adam Türkiye’ye İstanbul’dan girecek korumalarından bir adamımız var o bize nerede olduğunu bildirecek.

UMUT ORAN: Abi gitcek mi yaralıyacak mı

EMRE USLU: Orasın daha karar vermedik, yaralamak göz dağı verirse Tayyip’e olur

Seçimi alın İsrail’le ABD’ye yalancı çıkmayalım

31.01.2015 SAAT 11.16

UMUT ORAN: Adam ne zaman gelecek

FUATAVNİ F: Ayın iki veya üçünde

UMUT ORAN: Yapacak diyorsun yani

FUATAVNİ F: Evet Hoca izni verdi

UMUT ORAN: Nerde yapacak

FUATAVNİ F: Bilemiyorum, koruma ne zaman haber verirse

UMUT ORAN: Kesin de mi

FUATAVNİ F: Evet, Tayyip kızıyla uğraşırken siz de seçime adapte olun

UMUT ORAN: Tamamdır abi

FUATAVNİ F: Hoca Efendiyle konuştum bütçe de sıkıntımız yok size sınırsız para ama seçimi alın İsrail’le ABD’ye yalancı çıkmayalım

UMUT ORAN: Tamamdır abi elimizden gelenin daha fazlasını yapcaz

FUATAVNİ F: Tamamdır koç, var mı bi sorun

UMUT ORAN: Yok abi ben başkana söylediklerini ileteceğim

FUATAVNİ F: Mesajları sil ben de twitteradmine söylüyorum o da silecek.