Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok oldu

Türkiye'yi sarsan yolsuzluk operasyonundan haberdar olmadığı öğrenilen ve görevden alınan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinden alınan Hüseyin Çapkın'ın yerine Aksaray Valisi Selami Altınok getirildi.

Zaman gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, üç bakan oğlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyaman Aslan ve işadamı Ali Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isme yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan haberi olmadığı gerekçesiyle görevinden alındığı iddia edilen Hüseyin Çapkın'ın yerine Aksaray Valisi Selami Altınok getirildi.

Selami Altıok kimdir?

1966 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladıktan sonra, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. 1988 yılında üniversiteyi bitirdi. 1989 yılında Erzincan'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Sırasıyla; Kayseri Akkışla İlçesinde Kaymakam Vekilliği, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik ilçelerinde Kaymakamlık yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı. Van 100. Yıl Üniversitesinde Yakın Çağ Tarihi üzerine Yüksek Lisansını tamamladı. Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile Aksaray Valisi olarak atanmıştır.