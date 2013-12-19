Görevden alınan Hüseyin Çapkın: Nasıl geldiysek öyle gidiyoruz



Türkiye'yi sarsan yolsuzluk operasyonundan haberdar olmadığı öğrenilen ve bugün görevden alınan Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ilk açıklamasında, "Merkeze alındım. Nasıl geldiysek öyle gidiyoruz. Vatana millete hayırlı olsun, herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hüseyin Çapkın, görevden alındıktan sonra saat 13.35'te, vedalaşmak ve kişisel eşyalarını almak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Eski makamına çıkmadan önce yaptığı açıklamada şöyle dedi.

"Biz devlet memuruyuz. Gelmemiz nasıl doğalsa gitmemiz de öyle doğal. Nasıl geldiysem öyle gidiyorum. 4.5 senedir devletimize milletimize sadakatle hizmet etmeye çalıştık. Bugün de normal devlet memurluğu ataması kapsamında merkez valiliğine atamamız oldu. Hayırlısı olsun, merkez valiliğine gidiyorum. Zaten merkez valisiydim, geçici görevle İstanbul'a gelmiştim. Merkez valiliğine geçiyoruz bana, devletimize, milletimize hayırlı olsun" dedi.