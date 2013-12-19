İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevden alındı

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın görevden alındığı öğrenildi.

Üç bakan oğlu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyaman Aslan ve işadamı Ali Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isme yönelik İstanbul merkezli olarak başlatılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan haberi olmadığı Hüseyin Çapkın, görevden alındı.

Hüseyin Çapkın kimdir?

-1965 yılında Polis Koleji'ne gitmiştir, daha sonra Polis Akademisi'nden 1971 yılında Komiser yardımcısı olarak mezun olmuştur.



-Mezun olduğu yıl Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. Ardından değişik rütbelerde 1975-1984 yılları arasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptı.



-1984 yılında Yozgat İl Emniyet Müdürü oldu, daha sonra Mersin İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. 1988-1991 yılları arasında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı yaptı



-1991 yılında Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi ve 1992'ye dek bu görevini sürdürdü.



-1992-1993 yılları arasında Araştırma, Planlama ve Koordinasyon uzmanı olarak çalıştı.



-Daha sonra sırasıyla Gaziantep, Manisa, Adana ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulundu.

2006 yılında, doğduğu il olan İzmir'e il emniyet müdürü oldu.



-İzmir İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada, 18 Haziran 2009 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan ortak kararname ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.



-13 Mayıs 2010 tarihli kararname ile Iğdır Valisi olmuştur. Kısa bir süre bu görevde bulunduktan sonra Iğdır'dan 29 Mayıs 2010'da ayrıldı.



-Evli ve çocuk babası olan Çapkın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini yapıyordu.