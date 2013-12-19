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Yolsuzluk operasyonunun teknik takip görüntüleri ortaya çıktı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin teknik takip fotoğrafları yayınlandı

19 Aralık 2013 10:59


'17 Aralık' yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takiplere ilişkin çok çarpıcı fotoğraflar ortaya çıktı.

Teknik takip sırasında çekilen fotoğrafların soruşturma dosyasının en önemli delili olduğu ileri sürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlunun ofisinin çevresinde çekilen fotolar, 3 şüphelinin Güler'e 3 milyon dolar rüşvet verdiğinin delili olarak gösteriliyor.

Bir başka fotoğrafta ise Barış Güler ve Rıza Sarraf aynı karede görülüyor. Bu kez büro Sarraf'ın bürosu.

İçeriye çantasız giren Güler'in çıkışta taşıdığı çantada 800 bin dolar olduğu ileri sürüyor.

 

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Operasyonun teknik takip görüntüleri ortaya çıktı

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