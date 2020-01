Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi

İstanbul ve Ankara'da 28 adrese düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Gözaltına alınan kişiler arasında işadamı Ali Ağaoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de bulunuyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın da oğulları gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

İşadamları, bazı üst düzey siyasilerin 1. dereceden yakınları ve bürokratları kapsayan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Ankara'da 28 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınanların sayısı ilerleyen saatlerde 51'e yükseldi.

Anadolu Ajansı, gözaltına alınanlar arasında işadamı Reza Zerrab, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da bulunduğunu duyurdu.

Bu arada edinilen bilgilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar da da emniyete çağırılanlar arasında.

Akşam saatlerinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü de emniyete geldi. Emlak Konut'tan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Murat Kurum, bilgisine başvurulmak üzere akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çağrılmıştır."

Üç ayrı koldan yapıldığı belirtilen operasyonun "Kara para aklama", "altın kaçakçılığı", "kamu görevlilerine rüşvet" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etmek" suçlamaları nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlayan operasyonu İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Celal Kara yönetiyor.

28 adrese baskın

İddiaya göre; Mali Şube yaklaşık 2 yıldır teknik takip yapıyordu.

Takip sırasında çok sayıda "usulsüz para transferi" yapıldığı tespit edildi.

Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda İstanbul ve Ankara'da 28 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Ağaoğlu gözaltında

Operasyon kapsamında emniyete götürülen ve ifadesine başvurulan isimler arasında işadamları Ali Ağaoğlu ve Reza Zarrap'ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de var.

Ağaoğlu Şirketler Grubu’ndan gelen ilk açıklamada, Ali Ağaoğlu'nun gözaltında olmadığı söylendi.

Ancak ilerleyen saatlerde Ağaoğlu’nun avukatı Ali Demirhan'ın gözaltı açıklaması geldi.

Avukat Demirhan, “Soruşturma devam ediyor, fazla bir bilgimiz yok. Ali Ağaoğlu’nun soruşturmanın merkezinde olmadığını biliyoruz. Onun için şu an fazla bilgi veremeyeceğim. Şu an ifadesi bile alınmadı. Şu an gözaltı işlemleri devam ediyor. Bittikten sonra bilgi vereceğiz” dedi.

Ankara'da 5 gözaltı

Bu arada, Ankara'da gözaltına alınan 5 kişi de İstanbul'a gönderildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından zanlıların sorgusuna başlandı.