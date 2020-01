Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Egemen Bağış görüntüleri de çıktı!

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yürütülen soruşturma dosyasından, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in ardından Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'la bağlantılı takip ve dinleme kayıtları da çıktı. Bağış'ın, operasyonda gözaltına alınan İranlı Azeri işadamı ve müzisyen Ebru Gündeş'in eşi Rıza Sarraf’tan (Reza Zarrab) çıkar sağlama iddiasıyla suçlandığı öne sürülüyor. Soruşturma dosyasındaki fiziki ve teknik takip bulguları arasında Bağış'ın oturduğu sitedeki evi ile AB Bakanlığı’nın İstanbul ofisine yapılan ziyaret görüntüleri ile bazı konuşma kayıtları yer alıyor.

T24'ün aldığı bilgilere göre, daha önce Mali Suçlar ve Kara Para Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hakkında kara para takibi yapılan Sarraf, büyük miktarlarda rüşvet dağıtma iddiasıyla sorgulanıyor. Sarraf’ın rüşvet ilişkisi kurma ve kamudaki işlerini kolaylaştırmak amacıyla "kıymetli armağanlar" dağıtma iddiasıyla suçlandığı isimlerden biri de AB Bakanı Egemen Bağış. Bağış, Sarraf’ın devletteki işlerinin takibi, babasının AB ülkelerinden vize ve oturma izni alma da olmak üzere bir dizi iş karşılığında çıkar elde etme iddiasıyla suçlanıyor.

AB İstanbul Ofisi'ne ayakkabı kutusu

Dosyada öne sürülen iddialar arasında, Sarraf’ın 1,5 milyon dolarlık rüşveti nisan, ağustos ve ekim aylarında eşit taksitlerle verdiği de bulunuyor. Rakamın daha da büyüdüğü öne sürülen dosyada paraların ayakkabı kutusu içinde teslim edildiği iddia ediliyor.

Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre, 19 Nisan 2013 günü Ortaköy'e tekneyle yanaşan Rıza Sarraf’ın şoförü iskelede motosikletli bir kurye ile bir araya geldi. Sarraf’ın şoförü, kuryenin çantasında içinde ABD Doları bulunan kutuyu aldı ve Sarraf’ın da bulunduğu iddia edilen araca yöneldi.

Daha sonra Ortaköy'deki AB Bakanlığı'nın İstanbul Ofisi'ne gidildi ve Rıza Sarraf, adamları ve ayakkabı kutusuyla ofis önünde görüntülendi.

Sarraf ofisten çıkarken elinde paket olmadan görüntülendi.

Hediye takım elbise içinde teslimat

Dosya kapsamındaki telefon tapelerine dayanarak, Sarraf’ın adamlarına 500 bin dolar hazır etmelerini, aynı gün hediye paketi şeklinde hazırlanmış bir ayakkabı kutusu içinde teslimat yapılacağını söylediği öne sürülüyor.

Dosyada, ikinci 500 bin dolarlık teslimatın, hediye alınan marka bir takım elbise içinde tesliminin organize edildiği öne sürülüyor. Telefon konuşmalarında teslimat için adres "Hilpark Sitesi 47/ S Blok Daire: 1" diye veriliyor. Bu adresin Bağış'a olduğu iddia ediliyor. Dosyadaki iddiaya göre Bağış, hediye için Sarraf’a teşekkür ediyor.

Dosyaya göre, 29 Ağustos 2013 tarihinde yapılan bu teslimat için hediyelerin yüklendiği ticari taksi takibe alındı ve bu taksi “Hilpark sitesi”ne girerken görüntülendi.

Çikolata kutusuyla teslimat

Bağış'ın adresine ikinci teslimatın 10 Ekim 2013'te çikolata kutusu içinde yapıldığı iddiası da, kuryenin site girişinde görüntülendiği bilgisi eşliğinde dosyada yer alıyor.

Soruşturma dosyasının, bu bağlantılara ilişkin çok sayıda telefon konuşmasının deşifresini de içerdiği iddia ediliyor.

'Ben rahatım'

Bağış, operasyonda adının geçmesi üzerine kendisine soru yöneltmek isteyen gazetecilere "Ben rahatım" karşılığını vermekle yetinmişti.

NOT: Görseller ve üzerindeki notlar soruşturma makamlarına aittir.