Erdoğan: Devlet içinde devlet olma gayretiyle adım atanları meydana çıkaracağız!

Başbakan Tayyip Erdoğan, bazı bakanların çocuklarının da gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu hakkında ''Şu anda maalesef devlet içinde bir devlet gayretiyle bu adımları atıyorlar. Fakat bu örgütlenmeyi kesinlikle meydana çıkaracağız. Bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz'' dedi. Erdoğan, kamuoyunda oğulları operasyon kapsamında gözaltına alınan İçişleri, Ekonomi ve Çevre bakanları ile ilgili olarak da "Biz gereken neyse zaten aramızda görüşür, gerekeni gerektiği zaman yaparız" ifadesini kullandı.

Macaristan'da konuşan Erdoğan, şube müdürlerinin yolsuzluk operasyonu hakkında üstlerini bilgilendirmemesi hakkında "14 ay dinleme izleme yapılıyorsa, bu konuda kendi üslerine bunlar haber verilmiyorsa, buradaki siyasi mühendisliktir. Bu da bir nevi çetelerdir. Çeteler devletin içinde devlet olma anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme gayreti içinde girme olayıdır" ifadesini kullandı. Erdoğan, konuşmasının devamında "kamu bankalarını yaralama hedefi olduğunu" ve bu amacı güdenlerin "Türkiye’de uzantıları olduğunu" savundu. Erdoğan, "Şu anda maalesef devlet içinde bir devlet gayretiyle bu adımları atıyorlar. Fakat bu örgütlenmeyi kesinlikle meydana çıkaracağız. Bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Victor Orban ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan, toplantıda yolsuzluk operasyonuyla ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Başbakan, ''Arınç, hükümetin sonucu sabırla bekleyeceğini söyledi. Siyasi çalışmalardan bahsetti, sizin açıklayacağınızdan bahsetti. Bakanların istifaları gündemde mi? Revizyon kapsamında sizin böyle bir tasarrufunuz söz konusu mu?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Öncelikle Konya’da da açıkladığım gibi ortada tabii çok çok kirli bir operasyon söz konusu. Ben bunu değerli mevkidaşımla, böyle bir toplantıda arzu etmezdim. Fakat böyle bir soruyu sorduğunuz için cevaplamak durumundayım. Ama şunu bir defa bilmeniz, bilmemiz gerekir. Biz 11 yıllık bir iktidarız. Türkiye’nin nereden nereye geldiği malumdur. İktidarımızın nelerle mücadele ederek buraya geldiği de malumdur. Bu mücadelelerde atılan adımların, ulusal boyutu olduğu kadar uluslararası boyutu önem arz etmektedir. Türkiye’de, biz 2023 yılının Türkiye’sinin ilk 10 içinde yer almasının kavgasını verirken, bunun için dünyayı hallaç pamuğu gibi atarken, ama birileri de biz Türkiye’nin bu hızlı gidişini nasıl durdururuz bunun gayreti içinde."

"Bunun dışarda heveslileri planlayıcıları olduğu gibi bunların ülkemizde de uzantıları var. Bunların kimler olduğunu sizler de tahmin ediyorsunuz. Gezi olaylarıyla başlayan bir süreç oldu, ondan sonra şimdi yeni bir adım attılar. Şunu çok açık net söylemek zorundayım. 14 ay dinleme izleme yapılıyorsa, bu konuda kendi üslerine bunlar haber verilmiyorsa, buradaki mühendislik yolsuzlukla değil siyasi mühendisliktir. Bu da bir nevi çetelerdir. Çeteler devletin içinde devlet olma anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme gayreti içinde girme olayıdır."

"Bizim kamu bankalarımız, Avrupa bankaları arasında derece almış bankalardır. Bu bankaları yaralama hedefi de yer almıştır. Bunların da Türkiye’de uzantıları var. Tespitimiz var, tahminimiz var. Ama aynı zamanda da tabii Türkiye’de de bunun uzantıları var. Şu anda maalesef devlet içinde bir devlet gayretiyle bu adımları atıyorlar. Fakat bu örgütlenmeyi kesinlikle meydana çıkaracağız. Bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz. Şuymuş buymuş bizi enterese etmez, bizi enterese eden aydınlık yarınların Türkiye'sidir."

"Pek çok değişik şeyler söyleniyor. Bakan arkadaşlarımla ilgili spekülasyonlar oluyor. Biz zaten bunlara alıştık. Bunları ne yazık ki daha önce biliyorsunuz biz 28 Şubatları biz medyayla gördük. Onlar o karanlık işleri çevirdiler. Daha sonra bunlara STK’lar karıştı. Hani o beşli çete diye ortaya çıkan gruplar.

Şimdi bunun değişik bir versiyonu uygulanıyor. Biz gereken çalışmayı gerektiği şekilde yapacağız. Bakan arkadaşlarımız ve onların ailelerine bu işin bulaştırılmış olması, bu konulara tabii ki onların hassasiyetleri ortadadır. Şahsımca da malumdur. Biz gereken neyse zaten aramızda görüşür, gerekeni gerektiği zaman yaparız."

"Bunu muhalefet, yavru muhalefet istedi diye yapmayız. Onların cemaziyelevvelindeki kirlilikleri çok iyi biliriz. Delikli kuruşa muhtaç olduğunu çok iyi biliriz. Çok farklı bir Türkiye gördükleri için kuru sıkı atabiliyorlar."

"Hele hele daha üç buçuk yılı dolunca bırakıp kaçanları da çok iyi biliyoruz. İsimlerini ağzıma gene almayacağız. Onların ne olduklarını milletimiz çok iyi biliyor. Bizim abdestimizden şüphemiz yok, namazımızdan da şüphe etmeyiz. Ha yapılan bir çok olumlu faaliyetleri, olumsuza dönüştürme gayretleri var ki, bunlarda aradıklarını bulamayacaklar."

"Bazı medya gruplarında geçen, emniyetteki yapılan değişikliklerle alakalı olarak, evet değişiklikler valilerimizin şu anda görevi kötüye kullanma anlayışından hareketle orada kendilerinin bir defa bir tasarrufudur. Buna yetkisi vardır. Bu çok daha farklı illere sıçrayabilir. Nerede buna benzer şeyler varsa, gereğini anında bunun yanında emniyet genel müdürlüğümüz içişleri bakanlığımız anında yapacaklardır. Bu iş anlaşılıyor ki böyle bir siyasi noktadaki mühendisliktir. Biz buna fırsat vermeyeceğiz.''