Bülent Arınç 'Elde var Ayten' dedi, Twitter coştu

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın yolsuzluk operasyonları hakkında yaptığı açıklamada sarf ettiği "Beş kere beş 25 elde var Ayten" sözleri sosyal medyada en çok konuşulan konularından biri oldu.

Arınç, bazı bakanların çocuklarının da gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu hakkında hükümet adına ilk açıklamayı yaptı. Arınç bir gazetecinin “Bir banka genel müdürünün evinde, ve bakan çocuğunun evinde çıkan para miktarını ölçülü buluyor musunuz? Açıkladığınız kesimden bir cemaati anlayabilir miyiz?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“Beş kere beş 25 elde var Ayten. Bu kadar laf söyledikten sonra siz cemaat mi var derseniz, cemaatle karşı karşıya getirecek bir anlam yüklemek doğru değildir. Cemaat temiz olduğunu, hizmetler yaptığını, başındaki insan söz konusu ise ona olan sevgimizin ne kadar büyük olduğunu her yerde söylemiş bir insanız. Eğer bir alçaklık söz konusu ise onlara hamletmek doğru olmaz. Bu sözlerimle cemaati hedef aldığım anlaşılamaz.”

Arınç'ın soruyu yanıtlarken Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Milyon kere Ayten" şiirinden alıntı yapması Twitter'ı hareketlendirdi. Twitter'da Bülent Arınç'ın "Ayten" çıkışı hakkında yapılan bazı mesajlar şöyle: