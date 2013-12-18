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İşte yolsuzluk operasyonu ardından görevden alınan 5 şube müdürünün yeni yerleri

Üç bakanın oğulları, Halkbank Genel Müdürü ve Fatih Belediye Başkanı'nın da gözaltına alınmasıyla büyüyen yolsuzluk operasyonunu yürüttükten sonra görevden alınan polis yetkililerinin yeni yerleri belli oldu

18 Aralık 2013 17:31

Aralarında Ekonomi, Çevre ve İçişleri bakanlarının oğulları, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de bulunduğu yaklaşık 51 kişinin gözaltındığı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten polis yetkilileri bu sabah görevden alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı, Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Tuğrul Turhal, Asayiş Şube Müdürü Ertan Erçıktı'nın görevden alınması ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "görevi kötüye kullanma” ve “idari gereklilik” nedenleri ön plana çıkarıldı.

Radikal.com.tr'de yer alan İsmail Sağıroğlu imzalı habere göre, Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı ve Ömer Köse müdüriyet emrinde görevlendirildi. Turhal, Hassas Yerleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne, Ertan Erçıktı da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 

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