Twitter’da yolsuzluk operasyonuna isim önerileri: En son babalar duyar!

Twitter kullanıcıları, Türkiye’yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna isim ararken, en beğenilen isim önerilerinden biri Radikal gazetesi Spor Müdürü Uğur Vardan’dan geldi: “En son babalar duyar.”

Aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sosyal medyanın 1 numaralı gündemi olmayı sürdürüyor.

Kamuoyunda “rüşvet ve yolsuzluk operasyonu” olarak anılan soruşturmaya isim arayan Twitter kullanıcıları mizahi yönü yüksek ‘buluşlara’ imza attı.

Twitter kullanıcıları, Milliyet gazetesi yazarı Mehveş Evin’in “Bahisleri açalım:yolsuzluk ve rüşvet opreasyonunun bir ismi olmalı...” şeklindeki tweetine cevap yazarken, oğlu gözaltında bulunan 3 bakan da dahil olmak üzere, AKP kurmaylarının soruşturmadan başladıktan sonra haber olmasına işaret eden Radikal gazetesi Spor Müdürü Uğur Vardan’ın “Israrla söylüyorum, bu operasyonun adı 'En son babalar duyar...' olmalı:))))” tweeti, 44 kez ‘retweet’ edilerek büyük beğeni topladı.

Twitter’da operasyona isim önerilerinden bazıları şöyle:

ker ‏@keremiko1 22 sa

@mehvesevin bakan cocuklarindan mutevellit ERGENekoy

gztrn ✌ ‏@Obefintlig 22 sa

@mehvesevin Yollarakon =))

Lunna Thalassa ‏@sekis8 22 sa

@mehvesevin mytoki operasyonu

Kürşad Oğuz ‏@kursadoguz 22 sa

@mehvesevin oğlum bak git

Kemal Hamşioğlu ‏@Kemalhamsioglu 22 sa

@mehvesevin Tokigate

crow ‏@ylmzpancu 22 sa

@mehvesevin dersane savaşları: cemaatin dönüşü

Ugur Vardan ‏@LezzzetAbi 22 sa

@mehvesevin Israrla söylüyorum, bu operasyonun adı 'En son babalar duyar...' olmalı:))))

ünal ilgar ‏@unalilgar 22 sa

@mehvesevin operasyon 1453?

Vural ‏@https_VI 22 sa

@mehvesevin toki doki

Semih Bilgin ‏@se_bilgin 22 sa

@mehvesevin Vaiz Lobisi

mehmet arkun ‏@mehmetarkun 22 sa

@mehvesevin 3 cocuk

‘Gitti faiz lobisi, geldi vaiz lobisi’

Bu arada bazı Twitter kullanıcıları da isim arayışlarını, oluşturdukları “#operasyonunadı” etiketiyle sürdürdü. Bu etiket altında önerilen isim önerilerinden bazıları ise şöyle:

- Babam ve oğlum

- Büyük rüşvet

- Er Baransu'yu kurtarmak

-Babasının oğlu

- Gitti faiz lobisi, geldi vaiz lobisi

- Hüloğ