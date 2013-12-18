Twitter yolsuzluk operasyonunu böyle gördü

Türkiye’yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması, sosyal medyada da geniş yankı buldu. “Son gülen iyi güler” atasözü ile paylaşılan bir fotoğrafta, “gülen” ifadesi yerine Fethullah Gülen’in, “güler” ifadesi yerine ise operasyon kapsamında oğlu gözaltında bulunan İçişleri Bakanı Muammer Güler’in fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.

Aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 kişinin gözaltına alındığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sosyal medyanın da ana gündem maddesi oldu.

Başta Twitter ve Facebook olmak üzere sosyal medyada operasyonu konuşan internet kullanıcıları arasında, soruşturmayı esprili bir dille ele alanlar çoğunluktaydı.

Operasyonların arkasında olduğu öne sürülen Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen ile oğlu Barış Güler gözaltında bulunan İçişleri Bakanı Muammer Güler’in fotoğraflarının kullanıldığı bir görsel ise Twitter’da büyük ilgi gördü.

“Son gülen iyi güler” atasözünün kullanıldığı görselde, “gülen” ifadesinin yerinde Fethullah Gülen’in, “güler” ifadesinin yerindeyse Muammer Güler’in fotoğrafları yer alıyor.