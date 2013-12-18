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Mustafa Karaalioğlu: Operasyon 1 yıl önce belliydi

Mustafa Karaalioğlu: Operasyonun asıl hedefi Başbakan Erdoğan'dır

18 Aralık 2013 12:02

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin, "1 yıl öncesinden davulu zurnası çalınmış, sistematik bir operasyon. İktidara sen görürsün, sana parmağımı sallıyorum, gereğini de yapacağım denilmiş bir operasyon" dedi

Karaalioğlu, Türkiye'nin hiçbir döneminde bu formda bir kalkışmanın olmadığını, bunun başka bir örneğinin olmadığını belirtti. 

 

'Bu girişimin öncelikli hedefi Erdoğan'

 

Mustafa Karaalioğlu, son operasyonun asıl hedefinin Başbakan Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, operasyonun MİT krizinin bir parçası ve devamı olduğunu vurguladı. Olayın sistematik bir manipülasyon döneminden geldiğini kaydeden Karaalioğlu, "belki hayırlısı böyleydi, belki böyle olması gerekiyordu" dedi.

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