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Yolsuzluk opreasyonunda savcılar görevden alındı iddiası doğru mu?

'Bakan döndü savcılar görevden alındı' iddiasına HSYK'dan yalanlama geldi

18 Aralık 2013 10:30

İstanbul'da yapılan yolsuzluk operasyonuna ilişkin tartışmalar sürerken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hatay Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Sadullah Ergin'in Ankara'ya dönerek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu (HSYK) olağanüstü toplantıya çağırdığı, HSYK'nın da savcıları görevden almayı tartıştığı öne sürüldü. Ancak bu iddiaya, hem Adalet Bakanlığı hem de HSYK'dan yalanlama geldi.

Çarpıcı iddia, bazı televizyon kanallarında son dakika başlığıyla kamuoyuna duyuruldu. İddianın ortaya atılmasının ardından sosyal medyada büyük tartışma yaşandı. Milliyet'e konuşan HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, iddianın doğru olmadığını hiç bir biçimde bu konuda toplantı yapılmadığını belirtirken, "Olağanüstü toplantının yapıldığı söylenen saatlerde evdeydim. Böyle bir toplantı yapılmadı. Zaten kurulun böyle bir yetkisi de yok. Bu soruşturmayı yürüten savcılar özel yetkilide görevli değil genel yetkili savcılar. Yani kurulun kendilerini görevden alma gibi bir yetkisi yok. Ancak tayinleri sözkonusu olabilir. Ancak bu savcılar için de ne böyle bir talep ne böyle bir konu var. İddialar kesinlikle doğru değil" dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de yakın çevresine, "Hatay'dan Ankara'ya döndüğüm doğrudur ancak ben rutin program nedeniyle geldim. İddialar doğruyu yansıtmıyor. Nereden çıkarttılar bilmiyorum" dediği öğrenildi.

 

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