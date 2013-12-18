Yolsuzluk operasyonuna ilişkin adliye koridorlarında dolaşan iddialar neler?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dün İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eşzamanlı operasyonda gözaltına alınan isimler arasında işadamları, bürokratlar ve bakan çocukları da bulunuyor. Şüphelilerin, rüşvet, karapara aklama ve imar yolsuzluğu gibi suçlara karıştığı iddia ediliyor.

Zaman'da yer alan habere göre, rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili şu iddialar konuşuluyor:

-İran kökenli işadamı Reza Zerrab altın kaçakçılığı, sahte belge ve hayali ihracat gibi yöntemlerle karapara transferi yaptı. 2009-2012 yılları arasında gerçekleştirilen bu para transferi milyar Euro’yu buldu.

-Reza Zerrab, yabancıların usulsüz şekilde Türk vatandaşlığına geçirilmesine aracılık etti.

-Belediyelerin imara açmadığı araziler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri kullanılarak imara açıldı ve bu yolla milyonlarca liralık rant elde edildi.

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu üzerinden rüşvet verilerek bakanlığın yetkileri kullanıldı.

-Fatih Belediyesi sınırları içerisinde yer alan SİT alanları rüşvetle imara açıldı.

-Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, SİT alanındaki arsaların imara açılması karşılığında 1 buçuk milyon dolar rüşvet istedi.

-Japon mühendislerinin olumsuz raporlarına rağmen Marmaray güzergâhında bulunan bir araziye rüşvet karşılığı otel inşaatı izni çıktı.

-Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu müdürlüklerinde gözaltına alınan personellerce Marmaray kazıları sırasında çıkan tarihî eserler kamuoyuna açıklanmadan el altından satıldı.

-Topkapı Sarayı’ndaki tarihî değerdeki eşyalar, bazı Arap şeyhlerine gönderildi.