T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu dış basına nasıl yansıdı?

Reuters: İstanbul'da şafak baskınları düzenleyen polisin gerçekleştirdiği operasyonun diğer bölgelere de yayılması bekleniyor

17 Aralık 2013 17:33

İstanbul'daki ve Ankara'daki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında 37 kişinin gözaltına alınması olayı, dış basında da geniş yer buldu.

Reuters: Türk polisi, kamu ihalelerine ilişkin rüşvet iddialarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında ünlü işadamları dahil 18 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul'da şafak baskınları düzenleyen polisin gerçekleştirdiği operasyonun diğer bölgelere de yayılması bekleniyor. Polis, haberlerle ilgili yorum yapmayı reddediyor.

Wall Street Journal: Türk polisi yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul'da aralarında ünlü işadamlarının da olduğu 22 kişiyi gözaltına aldı.

Ağaoğlu Grup'tan yapılan açıklamada, inşaat kralı Ali Ağaoğlu'nun gözaltına alınmadığı, ifade vermek üzere polis tarafından çağrıldığı belirtildi.

Yerel basında polisin, dört bakan oğlunu da gözaltına aldığını bildirildi. Teyit edilemeyen haberlerde, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

AFP: Polis İstanbul ve Ankara'daki çok sayıda eve baskın düzenleyerek, aralarında üç bakan oğlu da bulunan 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında tanınmış işadamları ve devlete bağlı Halkbank'ın genel müdürü dahil bürokratlar da var.

İş dünyasından yana olmakla övünen Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'de kronik bir problem olan yolsuzluğun kökünü kazıma sözü vermişti.

ETİKETLER

istanbulankarayolsuzlukrüşvetoperasyongözaltıdış basınali ağaoğlusüleyman aslanakpcemaat

İlgili Haberler

Ali Ağaoğlu, Halkbank Genel Müdürü ve Fatih Belediye Başkanı dahil çok sayıda kişiye yolsuzluk gözaltısı

İstanbul ve Ankara'da arada düzenlenen operasyonlarda bakanların çocuklarının ve ünlü işadamlarının da bulunduğu pek çok isim gözaltına alındı...

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 3 bakanın oğlu gözaltında

İstanbul ve Ankara'da başlatılan yolsuzluk operasyonunda Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Erdoğan Bayraktar'ın oğulları da gözaltına alındı

Gülen cemaatinden yolsuzluk operasyonu için ilk açıklama

Hüseyin Gülerce: Devam eden operasyonu, Hizmet hareketini adres göstererek hedef saptırma gayretleri var..

BDP'den yolsuzluk operasyonu açıklaması: Partilerden kopmalar olabilir

Ankara ve İstanbul'da düzenlen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu için BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Gülen cemaati-AKP arasında grup içi iktidar kavgası olarak değerlendirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24