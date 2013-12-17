Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu dış basına nasıl yansıdı?

İstanbul'daki ve Ankara'daki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında 37 kişinin gözaltına alınması olayı, dış basında da geniş yer buldu.

Reuters: Türk polisi, kamu ihalelerine ilişkin rüşvet iddialarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında ünlü işadamları dahil 18 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul'da şafak baskınları düzenleyen polisin gerçekleştirdiği operasyonun diğer bölgelere de yayılması bekleniyor. Polis, haberlerle ilgili yorum yapmayı reddediyor.

Wall Street Journal: Türk polisi yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul'da aralarında ünlü işadamlarının da olduğu 22 kişiyi gözaltına aldı.

Ağaoğlu Grup'tan yapılan açıklamada, inşaat kralı Ali Ağaoğlu'nun gözaltına alınmadığı, ifade vermek üzere polis tarafından çağrıldığı belirtildi.

Yerel basında polisin, dört bakan oğlunu da gözaltına aldığını bildirildi. Teyit edilemeyen haberlerde, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

AFP: Polis İstanbul ve Ankara'daki çok sayıda eve baskın düzenleyerek, aralarında üç bakan oğlu da bulunan 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında tanınmış işadamları ve devlete bağlı Halkbank'ın genel müdürü dahil bürokratlar da var.

İş dünyasından yana olmakla övünen Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'de kronik bir problem olan yolsuzluğun kökünü kazıma sözü vermişti.