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Yolsuzluk operasyonunda iki yeni savcı göreve başlıyor

İstanbul'da düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iki yeni savcı atandı

18 Aralık 2013 14:20

İstanbul merkezli olarak dün başlayan ve 3 bakan oğlunun da gözaltına alındığı yolsuzluk, rüşvet ve altın kaçakçılığı operasyonuna 2 yeni savcı atandı. Dün akşam Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurumu'nun (HSYK) mevcut savcıları görevden alacağı iddiaları ortaya atılmış ancak yalanlanmıştı. Bugünse soruşturmanın aynı savcılarla devam edeceği ancak iki yeni savcının daha görev alacağı öğrenildi.
 

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