Yolsuzluk operasyonlarının ardından 5 emniyet müdürü görevden alındı



İstanbul ve Ankara'da dün rüşvet ve yolsuzluk kapsamında aralarında bakanların çocuklarının ve ünlü işadamlarının da gözaltına alındığı operasyonların ardından bugün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 5 şube müdürü görevden alındı. Görevden alınan müdürler arasında İstanbul'daki yolsuzluk operasyonunu yürüten isimler de var.

İstanbul Emniyeti’nin operasyon yetkisine sahip 5 üst düzey emniyet müdürü görevden alındı.

Görevden alınan müdürler şunlar:

Mali Şube Yakup Saygılı (Yolsuzluk operasyonunun başındaki isim)

Kaçakçılık Şube Müdürü Tuğrul Turhal

Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç

Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse

Asayiş Şube Müdürü Ersan Erçıktı

21 kişi sağlık kontrolünde

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan aralarında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de yer aldığı 21 kişi, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.