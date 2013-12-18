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Yolsuzluk operasyonu dosyası Zekeriya Öz'den alındı iddiası

Rüşvet ve yolsuzluk soruştuması dosyası, eski Ergenekon savcısı Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz'den alındığı iddia edildi

18 Aralık 2013 15:06

Türkiye'yi sarsan büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu soruşturmasına ikinci müdahale geldi. Soruşturmaya ek savcıların koordinasyonunu yürüten Başsavcıvekili Zekeriya Öz'ün dosyadan alındığı ileri sürüldü. İddiaya göre dosyaya Başsavcı Turan Çolakkadı bakacak.

Dün Hatay’daki seçim çalışmalarını yarıda keserek Ankara ’ya dönen Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in Ankara da toplantı üstüne toplantı yaptığı öne sürülüyor. Ergin’in savcıları görevden aldıracağı iddiası üzerine kamuoyunda yoğun tepki oluştu. Fatih Yağmur'un radikal.com.tr'de yer alan haberine görei tepkiler nedeniyle değişiklikten vazgeçildiği belirtilirken, ikinci bir formül olarak soruşturmaya yeni cumhuriyet savcılarının eklendi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le dün Ankara’ya döndüğünü doğrulamış, "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndaki (HSYK) odamda bir saat çalışıp ayrıldım" demişti.

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