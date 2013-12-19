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Yolsuzluk operasyonunda 9 kişi serbest!

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden 9'ui serbest bırakıldı

19 Aralık 2013 03:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlardan Kemal Arslan, Murat Cansunar, Yılmaz Çelik, Suphi Vurgeç, Bilir Vakıf Yardımağan, Faruk Altunbay, Bahattin Kuş, Ahmet Fikri Okumuş ve Hüseyin Uçar, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.
Aralarında çok sayıda iş adamı ve bakanların oğullarının da bulunduğu şüphelileden 28'i, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Kontrolün ardından şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı.
Polis, şüphelileri hastanenin arka kapısından çıkardı.

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