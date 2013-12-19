ABD'den yolsuzluk operasyonuyla ilgili ilk açıklama: Şeffaflık bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, İstanbul merkezli operasyonla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin yargı sisteminde şeffaflık, zamanlılık ve adalet için en yüksek standartları karşılamasını beklediklerini" belirtti.

Harf'e, günlük basın brifinginde İstanbul merkezli operasyonlarla ilgili sorular da yöneltildi. Gözaltılarla ilgili medya haberlerini gördüklerini ifade eden Harf, şunları kaydetti:

"Elbette konuyu yakından takip ediyoruz. Özel olarak bu konularda spesifik bir yorumumuz yok. Elbette Türkiye'nin yargı sisteminde şeffaflık, zamanlılık ve adalet için en yüksek standartları karşılamasını beklediğimizi tekrarlamak isteriz"