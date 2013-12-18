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Soruşturmanın yeni savcıları belli oldu

Türkiye'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk davasına atanan iki savcının ismi belli oldu

18 Aralık 2013 23:08

Türkiye’yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk davasına atanan iki savcının, eski Kadıköy Başsavcısı Ekrem Aydıner ve Mustafa Erol olduğu öğrenildi.
Milliyet gazetesinden Musa Kesler’in haberine göre eski Kadıköy Başsavcısı Ekrem Aydıner ve Mustafa Erol soruşturmada görevlendirildi. Böylece soruşturmayı yürütecek savcı sayısı dörde çıktı.
Savcı Aydıner, Fatih'te polisler tarafından dövülen Ahmet Koca isimli vatandaşın müşteki olduğu soruşturmayı yürütmüştü. Aydıner bu soruşturmada 11 polis hakkında işkence suçlamasıyla dava açmıştı. Aydıner ayrıca Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde de Hanefi Avcı'nın makam odasına gizlice kaset koyduğu iddia edilen polislere soruşturma açtırmıştı.

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