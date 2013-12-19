'Dört bakan için dokunulmazlık fezlekesi Ankara'da!'

Yolsuzluk operasyonunda dört bakan hakkında fezleke hazırlandığı ve Adalet Bakanlığı'na gönderildiği iddia edildi. Star gazetesinin internet sitesinde de fezlekelerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yüklendiği belirtildi. Bakanlar hakkında dokunulmazlığı kaldırma talebini içeren fezlekeler, Başbakanlık'ın soruşturmaya yönelik tavrı açısından kritik önem taşıyor.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğullarının da gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunu yürüten savcıların bakanlar hakkında fezleke yazılıp yazmayacağı tartışılıyordu. Doğan Haber Ajansı, söz konusu fezlekelerin hazırlandığı iddiasına yer verdi. Detayların paylaşılmadığı haberde, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği iddiası da yer aldı. Star gazetesinin internet sitesinde de fezlekelerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yüklendiği belirtildi. İlgili habere göre, "Fezlekeler için resmi prosedür böylece başlamış oldu."

İlgili bakanlar hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması talebini içeren fezlekelerin Adalet Bakanlığı'ndan sonraki durağı Başbakanlık. Soruşturmaya dair AKP'nin tavrını somutlaştıracak bu aşamada, Başbakanlık'ın fezlekeleri Meclis Başkanlığı'na sevk edip etmemesi kritik önem arz ediyor. Başbakanlık'ın Meclis Başkanlığı'na sevki ardından TBMM'de bakanların dokunulmazlıkları kaldırılırsa haklarına dava açılabilecek.