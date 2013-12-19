T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Dört bakan için dokunulmazlık fezlekesi Ankara'da!'

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında dört bakan hakkında fezleke hazırlandığı ve Adalet Bakanlığı'na gönderildiği iddia edildi

19 Aralık 2013 02:31

Yolsuzluk operasyonunda dört bakan hakkında fezleke hazırlandığı ve Adalet Bakanlığı'na gönderildiği iddia edildi. Star gazetesinin internet sitesinde de fezlekelerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yüklendiği belirtildi. Bakanlar hakkında dokunulmazlığı kaldırma talebini içeren fezlekeler, Başbakanlık'ın soruşturmaya yönelik tavrı açısından kritik önem taşıyor.      
İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğullarının da gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonunu yürüten savcıların bakanlar hakkında fezleke yazılıp yazmayacağı tartışılıyordu. Doğan Haber Ajansı, söz konusu fezlekelerin hazırlandığı iddiasına yer verdi. Detayların paylaşılmadığı haberde, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği iddiası da yer aldı. Star gazetesinin internet sitesinde de fezlekelerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yüklendiği belirtildi. İlgili habere göre, "Fezlekeler için resmi prosedür böylece başlamış oldu."  
İlgili bakanlar hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması talebini içeren fezlekelerin Adalet Bakanlığı'ndan sonraki durağı Başbakanlık. Soruşturmaya dair AKP'nin tavrını somutlaştıracak bu aşamada, Başbakanlık'ın fezlekeleri Meclis Başkanlığı'na sevk edip etmemesi kritik önem arz ediyor. Başbakanlık'ın Meclis Başkanlığı'na sevki ardından TBMM'de bakanların dokunulmazlıkları kaldırılırsa haklarına dava açılabilecek.           

ETİKETLER

yolsuzlukoperasyonrüşvetşimşekgülerali ağaoğlubakanoğluakpcemaat

İlgili Haberler

İçişleri Bakanı'nın oğlu Barış Güler'in evinde para dolu kutular bulundu!

Yolsuzluk operasyonu kapsamında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda Türk Lirası ve döviz ele geçirildi...

CHP'li vekil Erdoğdu: Yolsuzluk olayında başka bakanlar da var

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 'emniyet müdürlerinin görevden alınması, Başsavcı Vekili’nin pasifize edilmesi, soruşturmanın gölgelendiğini gösteriyor' dedi

'İçişleri Bakanı'nın görevde kaldığı her dakika hukuk tartışılır hale gelmekte'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, 17 Aralık operasyonunu değerlendirdi

Kulislere göre üç bakanın istifası Başbakan'ın cebinde

Kulislerde, yolsuzluk iddialarının aslında 20 ile kadar uzandığı, emniyette görevden almaların operasyonların önünü kesmek için yapıldığı anlatılıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24