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İçişleri Bakanı'nın oğlu Barış Güler'in evinde para dolu kutular bulundu!

Yolsuzluk operasyonu kapsamında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in evinde yapılan aramalarda yüksek miktarda Türk Lirası ve döviz ele geçirildi...

18 Aralık 2013 16:55

 

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın da aralarında olduğu yaklaşık 51 kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu kapsamında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in evi arandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla yürütülen aramada kutuların içine yerleştirilmiş yüksek miktarda Türk Lirası ve döviz bulundu. Halkbank Genel Müdürü Aslan’ın evinde yapılan aramada da ayakkabı kutuları içerisinde 4,5 milyon dolar bulunmuştu. 

Radikal Gazetesi'nden Fatih Yağmur'un haberine göre, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in evine yapılan baskında kasalarda ve kutularda bulunan paralara el konuldu. Barış Güler'in evinde yapılan aramadan basına yansıyan fotoğraflar şöyle: 

 

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