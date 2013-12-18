'İçişleri Bakanı'nın görevde kaldığı her dakika hukuk tartışılır hale gelmekte'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile ilgili olarak "Soruşturmanın gölgesiz ve baskısız yürüyebilmesi, üzerinin örtülmemesi için ve selameti açısından İçişleri Bakanı'nın en başta istifa etmesi gerekir. Görevde kaldığı her dakika demokrasiyi kanatmaktadır. Hukuku tartışılır hale getirmektedir" dedi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, MYK toplantısı devam ettiği sırada basın toplantısı düzenledi. Doğan Haber Ajansı'nın aktardığıan göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulunan Koç, "Yolsuzluğun ve rüşvetin hükümetin ana damarlarında nasıl elini ve kolunu sallayarak dolaştığının belgeleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunlar muhalefet tarafından hep dile getiriliyordu. Fakat ilk kez uzun süreli bir takip sonucunda belgeli ve kayıtlı rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ortaya saçılmaya başladı." diye konuştu.

'Milyonların inanç dünyasına tecavüz ettiler'

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP'nin 'Allah'a iman' ortak paydası altında milyonlarca insanımızın inanç dünyalarına haince tecavüz ederek ve tek dertlerinin şu dünyada maddi menfaatleri olduğunu kanıtladıkları bir olay ile karşı karşıyayız. AKP iktidarı ile ilgili muhalefetin yıllar içinde ortaya koyduğu şimdilik doldurulmuş gözüken ve üzerine gidilmeyen iddiaları da düşünecek olursanız 'turpun büyüğü heybede' diye bir deyim vardır halk arasında... Bu deyim gerçeklik kazanacak gibi."

'3 çocuğun kerameti çıktı'

Koç, "Başbakan her yerde '3 çocuk' diyordu. 3 çocuğun kerameti çıktı. Bundan sonraki batında kaç doğacak onu bilmiyoruz. Ama 3 bakanın oğlunun, bir kamu bankası genel müdürünün, İstanbul'da görevde olan bir ilçe belediye başkanının konu edildiği soruşturma AKP'nin kirli çamaşırlarının artık ortaya dökülme mevsiminin geldiğini gösteriyor. Sağlıklı bir demokraside 3 bakanın oğullarının etrafında dönen rüşvet iddiaları, rüşvet alırken görüntüsü olduğu ileri sürülen diğer bir bakanın görevlerine 1 dakika bile devam etmemeleri gerekiyor.

'İstifa bir erdemdir, bugün de değilse ne zaman edeceksiniz?'

Dünden beri bekliyoruz. Dünyanın başka ülkelerinde 'Elektrikler kesildi, tren devrildi' diye sorumlu bakanlar istifa etme ihtiyaçları duyuyorlar. Türkiye'de kendi oğullarının etrafında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları varken hükümetin 'gıkı' çıkmıyor. Böyle bir demokrasi olabilir mi ? İstifa bir erdem müessesidir. Bugün istifa etmeyeceksiniz, ne zaman bu müesseseyi kullanacaksınız" dedi.

'Güler, görevde kaldığı her dakika demokrasiyi kanatmaktadır'

Koç, "Soruşturmanın gölgesiz ve baskısız yürüyebilmesi, üzerinin örtülmemesi için ve selameti açısından İçişleri Bakanı'nın en başta istifa etmesi gerekir. Görevde kaldığı her dakika demokrasiyi kanatmaktadır. Hukuku tartışılır hale getirmektedir" dedi.