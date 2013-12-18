CHP'li Umut Oran, yolsuzluk operasyonundaki 1,2 ton altını Meclis gündemine taşıdı

Yılbaşında beyan edilmemiş 1,5 ton altınla Atatürk Havalimanı’na inip 17 gün bekletildikten sonra gitmesine izin verilen uçak, İstanbul’da başlayan ve bakan çocuklarıyla üst düzey bürokratların da karıştığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla birlikte yeniden gündeme geldi. Konuyu TBMM’ye taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya, “Açılan soruşturmanın akıbeti ne oldu? Soruşturmada herhangi bir siyasi kişilik veya üst düzey bakanlık bürokratının ismi gündeme geldi mi, bunlar kimlerdir?” diye sordu.

CHP'li Umut Oran, konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevaplaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

'Bir uçakta 50 milyon dolarlık 1,2 ton altın'

Önergesinde yaşananları, “Orta Afrika ülkesi Gana'nın Akra kentinden Dubai'ye giderken Atatürk Havalimanı'na 1 Ocak 2013 tarihinde sabaha karşı inen ve 1500 kg değersiz maden taşıdığını beyan eden, ancak gümrük memurlarının şüphelenip yaptığı arama sonucunda uçakta bedeli 50 milyon dolar olduğu belirtilen 1208 kg altın bulunduğu ortaya çıkmıştı” sözleriyle özetleyen Oran, Adalet Bakanı Ergin’e şu soruları yöneltti:

“Türkiye merkezli ULS Havayolları'na ait kargo uçağı 17 gün bekledikten sonra sahte belgelerle Türkiye’den ayrılmasıyla ilgili olarak açılan soruşturmanın sonucu ne olmuştur? Soruşturma sonucunda dava açıldı mı? Dava hangi aşamadadır, hangi mahkemede görülmektedir? Davanın sanıkları kimlerdir? Sanıkların haklarında hangi cezalar istenmektedir?"

'Siyasetçi ve bürokrat var mıdır?'

"Soruşturmada herhangi bir siyasi kişilik veya üst düzey bakanlık bürokratının ismi gündeme geldi mi, bunlar kimdir?"

"Kayıtlarda adı geçen ve 3 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Odası üyeliğinin iptal olduğu anlaşılan Master Sara adlı şirket ve kurucuları hakkında hangi işlemleri tesis ettiniz?"

"Firma yetkililerinin Gümrük idaresine belge sunup 114 TL idari para cezası ödeyerek 1208 kg altınla uçup gitmesi normal midir?"

'Bakırköy Başsavcılığı soruşturması ne oldu?'

"Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı soruşturma raporu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Duru Döviz ve Kıymetli Madenler Tic. A.Ş" ve Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hayyam, "Kont Group ve Kozmetik" şirketi ve ortakları Babak Zanjani ve Soraya Asadi ile "Master Sara Turizm" şirketi ve yönetim kurulu üyeleri Vahid Moradi Moghaddam ve Sima Khorramdel hakkında "sahtecilik suçundan açtığı adli soruşturmanın akıbeti ne olmuştur?"

"ULS Havayolları'nın yaptığı yazışmalara göre altının göndericisinin Omnaye Gold Mining, alıcının ise İran'da bulunan Sorinet Holding adlı şirket ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan Duru Döviz adlı şirket olduğu belirlenmesi karşısında söz konusu şirket ve kişiler hakkında hangi işlemleri yaptınız, akıbeti ne olmuştur?”

Gümrük’te hesap soruldu mu?

Umut Oran, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya da benzer soruları yöneltirken, “Olayla ilgili olarak gümrük teşkilatında personel yönünden idari işlem yaptırdınız mı? Konu hakkında kime hangi cezalar verildi, hangi tedbirler uygulandı?” diye sordu.