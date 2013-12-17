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CHP'li İnce: Herhalde operasyon işinin içinde külçe külçe altın var!

İnce: Gözaltına alınan/bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan isimlere baktığımda işin içinde külçe külçe altın olduğunu tahmin ediyorum

17 Aralık 2013 18:24

Türkiye’yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “Gözaltına alınan/bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan isimlere baktığımda işin içinde külçe külçe altın olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı açıklamada, “Gözaltına alınan/bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan isimlere baktığımda işin içinde külçe külçe altın olduğunu tahmin ediyorum!” ifadelerine yer verdi.

 

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