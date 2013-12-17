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Politika

'Adli süreç sürüyor, operasyon için yorumda bulunmam doğru olmaz'

AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Erdoğan'ın 'Dürüstse parlamentodan ayrılması gerekir' sözlerine yanıt verdi; Şükür 'bizi millet getirdi' dedi

17 Aralık 2013 17:22

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili olarak, “Adli süreç neticelenmeden, bir yorumda bulunmam doğru olmaz” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus törenleri için gittiği Konya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, aralarında İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığı rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili olarak, “Adli süreç neticelenmeden, bir yorumda bulunmam doğru olmaz” dedi.

 

Hakan Şükür’e yakıştıramadım

 

Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün partiden istifasıyla ilgili bir soru üzerine Başbakan Erdoğan, “Beklediğimi söylemem yanlış olur. Yakıştıramadım. Her söz sahibinindir. Parti genel başkanının takındığı tavır ortadadır. Böyle bir tavır takınmış genel başkana, partiye karşı bu tür açıklamaları yapmış olmasını doğru bulmuyorum. Bir insan bir partinin bayrağı altında seçime gidiyorsa, o partinin bayrağı altında hareket eder. Ayrıldığında da dürüstse, parlamentodan da ayrılır. İşin ahlaki yönü bunu gerektirir” diye konuştu.

 

Hakan Şükür'den Erdoğan'a yanıt: Bizi millet getirdi

 

AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, Erdoğan'ın "Dürüstse parlamentodan ayrılması gerekir" sözlerine yanıt verdi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hakan Şükür, "2 tane helikopter düştü, insanlar çok üzgün bu nedenle fazla konuşmak istemiyorum. Zaten daha zaman var daha çok konuşulacak. Parlamento'dan istifa etmek şu anda kafamda yok. Orası milletin meclisi, bizi de millet getirdi... Dediğim gibi ileride daha çok konuşulacak" dedi.

 

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