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Politika

CHP'li Tezcan: Görevden almalar yolsuzluk operasyona müdahale değil midir?

CHP'li Tezcan: Bu kişilerin görevden alınmalarının gerekçesi nedir?

18 Aralık 2013 18:45

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, "Görevden alınmalar yolsuzluk operasyona müdahale değil midir?” dedi.

Tezcan'ın soru önergesi şöyle:

“17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan ve 3 bakan çocuğu ile birlikte 52 ismin gözaltına alındığı operasyonlar kapsamında, mali, terör, organize, kaçakçılık ve asayiş şube müdürleri görevden alındı.

Bu çerçevede,

1- Görevden alınan kişiler 17 Aralık operasyonunda yetkili ve sorumlu mudur?
2- Bu kişilerin görevden alınmalarının gerekçesi nedir?
3- İstanbul Emniyet Müdürünü görevden almayı düşünüyor musunuz?
4- Operasyon kapsamında görev alan 300 polisi görevden almayı düşünüyor musunuz?
5- Görevden alınmalar yolsuzluk operasyona müdahale değil midir?”

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