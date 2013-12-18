CHP'li vekil Erdoğdu: Yolsuzluk olayında başka bakanlar da var

Muzaffer Gençdoğan/ Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, üç bakanın çocuklarının karıştığı iddia edilen yolsuzluk ve rüşvet olayında başka bakanların olduğunu iddia etti.

Aykut Erdoğdu, yolsuzluk ve rüşvet olayıyla ilgili CHP’nin oluşturduğu “kriz masası”nın diğer üyeleriyle birlikte Parlamento’da düzenlediği basın toplantısında, “Yolsuzluk ve rüşvet olayında 4’ncü bir bakanın adının geçtiği” iddialarıyla ilgili soruya “Bu olayda biz 4’ncü, 5’nci, 6’ncı bakanın da olduğunu biliyoruz. Bu bilgiler bizde var” yanıtını verdi. Erdoğdu “Bir bakanın rüşvet alırken görüntüleri olduğu” yönündeki iddialar için de “Bir bakanın rüşvet alırken görüntülenmiş ise bu dünya tarihinde bir ilk olacak” dedi.

AKP’nin 3 Y (yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar) ile mücadele iddiasıyla iktidara geldiğini belirten Erdoğdu, geçen 11 yıl içinde yolsuzlukların devletin tüm kurumlarına yayıldığını ve en üst düzey AKP yöneticilerine kadar ulaştığını savundu. Erdoğdu “Halkımızın beklentisi, yürütülen soruşturmanın hiçbir engelle karşılaşmadan tamamlanmasıdır” dedi.

Hükümetin 3 bakanının yolsuzlukların içinde olduğu yönünde güçlü şüpheler bulunduğunu ifade eden Erdoğdu “Soruşturmanın selameti açısından bu üç bakanın görevlerinden ayrılması hukuki ve siyasi zorunluluktur. Bakanların derhal istifa etmesi gerekir” diye konuştu.

'Soruşturmayı yürüten görevlilerin bakan tarafından görevden alınması tam bir skandal'

Başbakan’ın bir taraftan soruşturmaya müdahale edilmediği havası yaratırken diğer taraftan doğrudan müdahalelerle yolsuzlukların üstünü kapatmaya çalıştığını savunan Aykut Erdoğdu, “Yolsuzlukların üstünü çabasının bir parçası olarak bugün, İstanbul Emniyeti’nin soruşturmayla doğrudan ilgili 5 emniyet müdürü görevden alınmıştır. Az önce de soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcı Vekili’nin pasifize edildiğini öğrendik. Bu durum kabul edilemez. Biz bakanların istifasını beklerken soruşturmayı yöneten kamu görevlilerinin soruşturulan Bakan tarafından görevden alınması tam bir skandaldır” dedi. Erdoğdu, soruşturmayı müdahalenin Türk Ceza Kanunu uyarınca da suç olduğunu belirtti.

'Gensoru dahil her türlü hazırlığı yapıyoruz'

CHP’nin iki yıldır yolsuzluklar konusunda halkı bilgilendirdiğini anlatan Aydoğdu, “Bugün ortaya çıkarılan yolsuzluklar buz dağının sadece görünün yüzüdür. CHP, yolsuzluklarla mücadele etmeye devam edecektir. Son yolsuzluk olayıyla ilgili gensoru dahil her türlü hazırlığı yapıyoruz” dedi.

