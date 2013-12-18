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Politika

Kulislere göre üç bakanın istifası Başbakan'ın cebinde

Kulislerde, yolsuzluk iddialarının aslında 20 ile kadar uzandığı, emniyette görevden almaların operasyonların önünü kesmek için yapıldığı anlatılıyor

18 Aralık 2013 22:22

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP kulislerinde Başbakan'ın yapacağı kabine revizyonunu bekleniyor. Revizyonla ilgili tarih ve kaç kişilik bir değişiklik olacağı öncelikli merak konusu.

İktidar kanadında, yolsuzluk öncesi kabine beklentisi ile bugün gelinen nokta arasında epeyce bir farklılık görünüyor. Yolsuzluk operasyonu öncesinde belediye başkanlıklarına aday bakanların yerlerine yeni isimlerden söz edilirken; şimdi geniş çaplı bir değişiklikten söz ediliyor. 

Kulislere göre, yolsuzluk operasyonunda çocukları gözaltına alınan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın istifasını Başbakan'a sunduklarına dikkat çekiliyor. Kulislere göre, üç bakanın istifası Başbakan'ın cebinde.

Kabine değişikliği için haftasonu diyen de, bir sonraki haftayı gösteren de var. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, yarın Çankaya Köşk’ünde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görüşmesinin bu yönüne dikkat çekiliyor. Hatta, Erdoğan’ın, yeni kabine listesini sunacağı da belirtiliyor.

Listenin, önceden Cumhurbaşkanı’na sunulsa bile, kamuoyuna açıklamanın daha sonra yapılacağı kaydediliyor. Sıcak gelişmelerden kaynaklı bir kabine değişikliğine gidildiği izlenimini yaratılmak istenmediği vurgulanıyor.

AKP kulislerinde bakan çocuklarının karıştığı yolsuzluk operasyonu en çok konuşulan konu. AKP’nin bu işi sahiplenmemesi, hatta iddialarda doğruluk payı varsa üzerine gidilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekiliyor.

Yolsuzluk iddialarının aslında 20 ile kadar uzandığı da anlatılıyor. Emniyette görevden almaların operasyonların önünü kesmek için yapıldığı da anlatılıyor. 

AKP’de ‘düğmeyi mi basıldı’ yine cevabı aranan sorulardan. AKP hükümetinin, uluslararası bir organizasyonla karşı karşıya olduğu anlatılıyor. Cemaat vurgusu yapmadan geçilmiyor.

Şantaj kasetleri, rüşvet-kara para ve ihale yolsuzluğunun daha da büyüme endişesi dikkat çekiyor.

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