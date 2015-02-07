Hakan Fidan Ankara'dan aday adayı olacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın, 7 Haziran 2015'te yapılacak genel seçimlerde, AKP'den Ankara'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.



25 Mayıs 2010'dan beri MİT Müsteşarı olan Hakan Fidan'ın görevi kime devredeceği merak konusu haline geldi.

Yeni MİT Müsteşarı atanana kadar Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa'nın bu görevi vekaleten yürüteceği öğrenildi.



posta.com.tr'nin haberine göre, Fidan'ın yerine gelebilecek isimler arasında ise vekaleten görevi devralan İsmail Hakkı Musa ve daha önce Hakan Fidan'ın talimatıyla MİT'in basın biriminin başına getirilen Nuh Yılmaz'ın isimleri geçiyor.



Uzun yıllardır MİT Müsteşarları muvazzaf subaylar arasından seçiliyordu. Ancak Dışişleri'nden sivil bir bürokrat olan Büyükelçi Sönmez Köksal'ın 1992'de MİT müsteşarlığına atanmasıyla bu gelenek bozulmuştu.



Sönmez Köksal'dan görevi devralan Şenkal Atasagun ve onun yerine geçen Emre Taner ise MİT'in içinden gelen isimlerdi.



Hakan Fidan'ın Mayıs 2010'da MİT Müsteşarlığı görevine atanmasıyla birlikte, yeniden teşkilat dışından bir isim istihbaratın başına geçmişti.



Fidan MİT müsteşarı olarak atanmadan önce, AKP hükümeti döneminde olmak üzere TİKA Başkanlığı ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.