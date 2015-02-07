'Hakan Fidan dokunulmazlık peşinde'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın milletvekili adaylığı için istifasını, "MİT Müsteşarı, TBMM’ye girmek için istifa ediyorsa orada büyük bir panik vardır. Kimse üstünü örtmeye çalışmasın, milletvekili dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmak istemektedir” dedi.

CHP İş Dünyası Grubu Irak ve Suriye krizlerinin sınır bölgesindeki illere etkilerini incelemek üzere Hatay’a geldi.



İş Dünyası Grubunun CHP Hatay İl Başkanlığı’nda düzenlediği toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yaşanan sürecin Türkiye ve Hatay ekonomisine etkilerini anlattı. Suriye ve Irak krizleri nedeniyle Hatay’ın ihracatının, potansiyelinin altında kaldığını söyleyen Öztrak, Hatay’da protestolu senetlerdeki artışın Türkiye ortalamasının üstünde olduğuna dikkat çekti.

'Fatura vatandaşa çıkıyor'

Ekonomideki ve siyasetteki son gelişmeleri de değerlendiren Öztrak, Türkiye’nin yönetimde ciddi bir beceriksizlikle karşı karşıya olduğunu, büyüme hızı düşerken işsizliğin çift haneli rakamlara çıktığını kaydetti.



Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın verdiği yetkilerin dışına çıkarak faize müdahale etmeye kalktığını, bankaları batmış gibi göstermeye uğraştığını, bunun vatandaşa ciddi faturası olduğunu ifade eden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuşmalar yapıldığından bu yana gösterge faiz bir puan arttı. TL dolar karşısında değer kaybetti. Bunun bir maliyeti var. İş dünyasının 180 milyar dolar net borcu var. Kur 11 kuruş artınca 20 milyar TL kur farkı zararı oluşuyor. İş adamının bu zararı kapatmak için yapacağı 3 şey var. Ya işçi çıkaracak ya ürününe zam yapacak ya da iş yerini kapatacak. Her üçünde de fatura bize, vatandaşa çıkıyor.”

'Erdoğan konuştukça döviz fırlıyor'

Öztrak, Erdoğan konuştukça faizin oynadığını dövizin fırladığını belirterek, "Ama kimse 2001 döneminde yaptığımız programa güvenmesin. Çok zorlarsanız bu ip de bir yerde kopar. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkes Anayasa’nın kendisine çizdiği sınırlar içinde kalmalıdır" diye konuştu.



