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Politika

MİT Müsteşarı Hakan Fidan istifa etti

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere Müsteşarlık görevinden istifa etti

07 Şubat 2015 02:03

Başbakanlık kaynaklarına göre MİT Müsteşarı Hakan Fidan, 2015 seçimlerinde aday adayı olmak için istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Hakan Fidan'ın adaylık konusunu götüştüklerini  ve kendi fikrini aktardığını anlatmıştı. Erdoğan, son kararın Başbakan Davutoğlu'nda olduğunu belirtmişti.

Önceki gün Ankara'da devletin üst yönetimi haftalık olağan toplantılarını yaptı. Önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla görüştü. Akşam saatlerine doğru ise Başbakan Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biraraya geldi. Bu iki görüşme sonrası Fidan'ın adaylığı kesinleşti.

Hakan Fidan'ın 10 Şubat'tan geçerli olmak üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu'na istifasını sunduğunu belirtildi.

 

Arınç: Şahsen kendisinin bakan olmasını uygun görmüyorum

 

Öte yandan CNNTürk canlı yayınında istifa kararını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç şunları söyledi: "Yaptığı görev bence daha önemli. Eğer vekil olacaksa her vekil onun yaptığı işi yapamaz. Sıradan bir milletvekili olacaksa bence bu görev çok daha önemliydi. Şahsen kendisinin bakan olmasını uygun görmüyorum. Süpermen görevi verilmiş bir insanın bir vekil olarak parlamentoya girmesini israf olarak görürüm."

 

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