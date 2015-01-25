15 gün içinde MİT'te Hakan Fidan dönemi sona erebilir

AKP 7 Haziran’daki genel seçimler için çalışmaları başlattı. Milletvekili adayları arasında adı geçen en önemli isim MİT Müsteşarı Hakan Fidan. Fidan’ın aday olabilmesi için 15 gün içinde istifa etmesi gerekiyor. Kulislerde, siyasete girerek seçilmesi durumunda Fidan’ın Dışişleri Bakanı olabileceği konuşuluyor. Danışmanlardan bazılarının da Meclis’e geleceği, eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş’ın da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ilk kadın danışmanı olabileceği dile getiriliyor.

Bürokratların telaşı

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP, 4 ay sonra yapılacak seçimlerde aday olacaklarla ilgili çalışmalarını başlattı. Buna göre, bürokrasiden siyasete geçmek isteyenlerin 10 Şubat’ta istifa etmesi gerekiyor. Çok sayıda bürokrat, iktidar partisinden aday olmak için parti yönetiminde nabız yoklamaya başladı. Parti ise “Yönetimden onay almayan bürokratlar istifa etmesin” mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun liyakatlı bürokratların görevine devam etmesi konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. ‘Paralel Yapı’ operasyonlarından sonra yeni göreve getirilen bürokratların siyaset için makamlarını boşaltmalarına izin verilmeyeceği beliriliyor. Ancak parti yönetiminin, az sayıda bürokrata “İstifa et, aday ol” dediği öğrenildi.

Danışmanlar da var

Danışmanlardan Adnan Boynukara, Mücahit Aslan, Ertan Aydın ve Taha Özhan ile Faruk Koca’nın milletvekili olarak Meclis’e geleceği belirtiliyor. Dışardan bakan yapılan İçişleri Bakanı Efkan Ala da milletvekili olarak siyasete devam edecek. Partinin MKYK üyeleri Yasin Aktay ve Mahzar Bağlı da milletvekili yapılacak.

Saray’a gidecek isimler

Listelerin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gözetiminde yapılacağı da kulislerde dile getiriliyor. Halen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Tayyip Erdoğan’la çalışan Binali Yıldırım ve Cevdet Erdöl gibi 3 dönemlik milletvekillerinin yanı sıra Taner Yıldız, Nurettin Canikli, Recep Akdağ’ın da Erdoğan’a danışmanlık yapacağı belirtiliyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş’ın adı da Saray’ın ilk kadın danışmanı olarak geçiyor. Parti, 3 dönemlik bazı isimlere de genel merkezde görev verecek. Eski bakanlardan Nihat Ergün, Sadullah Ergin, Bekir Bozdağ gibi isimlerin MKYK’da değerlendirileceği iddia ediliyor. Bu gibi isimlerden bazıları da genel başkan yardımcısı yapılacak.

Seçim çalışmaları hızlandı

AK Parti seçime hazırlık için de 3 ayrı ekip oluşturdu. ‘Seçim beyannamesi’, ‘seçim stratejisi’ ve ‘görsel kampanya’ ekipleri kuruldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kamuoyundaki algısını pekiştirmeye yönelik çalışmalarda da eksikler değerlendiriliyor. Beyannamede ‘yeni anayasa, başkanlık sistemi, yargının yeniden yapılandırılması’ gibi başlıklar yer alacak. Toplumun öncelikleri, ekonomi, Çözüm Süreci, yolsuzluklarla mücadele gibi konular da beyannamenin ana unsurlarını oluşturacak. Aday tespitleri için illerde isimler üzerinde anket çalışması yapılacak. Mevcut vekillerin bölgelerindeki ‘bilinirlik ve çalışkanlıklıkları’ da taranıyor.