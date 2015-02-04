Erdoğan’dan Hakan Fidan açıklaması: Davutoğlu'na verdiğim cevap gizlidir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın milletvekilliği adaylığı ile ilgili olarak “Birinci derecede karar merci bu konuda Sayın Başbakandır. Başbakan bu konudaki kanaatimi bana sorduğunda verdiğim cevap kendisinde gizlidir” dedi.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile düzenlediği ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:

“Bu dedikodularla fazla meşgul olmayalım. Bunlar birinci derecede karar merci bu konuda Sayın Başbakandır. Başbakan bu konudaki kanaatimi bana sorduğunda zaten verdiğim cevap kendisinde mekruzdur, gizlidir. Onda kalacaktır. Bu konuyla ilgili aramızda görüştüğümü şu anda burada deşifre etmem kendime de saygısızlık olur başbakana da saygısızlık olur.

‘Durmuş Bey, kendi işine baksın’

(Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz’ın sözleri) Durmuş Bey kendi işine baksın. Onu muhatap alıp da burada herhangi bir şey söyleyecek halim yok. Kendisinin başarı grafiğini gayet iyi bilen birisiyim. Onların dönemi bizim faizle mücadelemizde çok farklı bir mücadeleyi sürdürdüğümüz dönem olmuştur. Kendi maharetleri değildir. Bizim özel gayretlerimizdir. Düşük faiz, büyüme, oradaki tespitleri de çok çok yanlış. Gerek ABD’yi bu şekilde değerlendirmesi ayrı bir yanlış. Batıyı bu şekilde değerlendirmesi ayrı bir yanlış. Şu anda ABD’yi az büyüyen bir ülke olarak nitelemek adeta bir insanın bakar kör olmasıdır. Şunu sormak lazım. Şu anda ABD’de faiz oranı nedir, enflasyon nedir? Bunu bir öğrensin. Aynı şekilde Japonya’da, batı ülkelerinde acaba büyüme oranları bize göre nedir? Buna bakmak lazım. 4,6’ya faiz düştüğünde enflasyon neredeydi. Büyüme oranının gayet iyi olduğu döneme, yani bizim yüzde 9’u yakaladığımız döneme bakarsanız faiz oranının nerede olduğuna bakarsanız, orada onu tespit edersiniz.

‘Bölücü terörle mücadele ediyoruz’

(Terörle mücadele konusunda nasıl bir iş birliği yapılacak?)Terörün dini, ırkı, milleti böyle bir şey yok. Bizim hemen yanı başımızda Suriye’de bir devlet terörü var. Aynı şekilde Irak’ta bunu yaşıyoruz. Buralarda yüz binlerce insan öldürülmeye devam ediyor. DEAŞ terörü son dönemlerin en yoğun isminden söz ettiren terör olayı. Neticesi insanın ölümü olan bu tür hareketler karşısında uluslararası kurumlar ve tüm devlet yapılanmalarının müşterek tavır almaları gerekir. ‘Benim teröristim iyidir seninkisi kötüdür’ mantığıyla bu iş çözülmez. Buna karşı Mali’de bizler elimizden gelen tüm imkanlarımızla ilgili birimlerimizin dayanışma içerisinde olması suretiyle dayanışmayı sürdürebiliriz. Biz terörle 30-35 yıldır mücadele veren bir ülkeyiz. Bu bölücü terör örgütü şimdi de Suriye’nin kuzeyinde bir başka bölücü terör örgütüyle iş birliği halinde orada bir yapılanmanın gayreti içindeler. Bu mücadeleleri vermeye devam ediyoruz. Dinimizi terörle bir araya getirme gayreti içerisine girenler dinimize saygısızlık ettikleri gibi bizlere de hakaret etmektedirler. Paris’te olan olay bunun çok açık bir ifadesidir. Oradaki karikatürleri çizmek suretiyle Peygamberimize hakaret edenler bunu bir özgürlük alanı içerisinde değerlendiremezler. Bu bir fikir özgürlüğü değildir.”

‘Paralel yapılanma’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı sırasında yaptığı konuşmada da paralel devlet yapılanmasıyla ilgili Mali Cumhurbaşkanı Keita’nın kendisine “Bu konuda Türkiye hükümetine aykırı düşenlere karşı biz ülkemizde fırsat tanımayız” dediğini hatırlatarak bu konuda iki ülkenin işbirliği içinde mücadele edeceğini söyledi.