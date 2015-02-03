Hakan Fidan milletvekili adayı olacaksa 10 Şubat'ta istifa edecek

YSK’nın seçim takvimine göre milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmeleri için son gün 10 Şubat. Ankara kulislerinde istifa olasılığı en çok konuşulan isim de MİT Müsteşarı Hakan Fidan. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Fidan’ın adaylığına olumlu baktığı söyleniyor. Ancak Fidan’ın henüz net kararını vermediği, bir hafta boyunca MİT’ten ayrılmasının artılarıyla eksilerini değerlendireceği belirtiliyor.

Anayasa’nın 76. maddesi, genel seçimlere katılıp milletvekili olmak isteyen kamu personelinin, YSK’nın açıkladığı seçim takvimine göre belli bir tarihte istifa etmesini öngörüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde hazırladığı takvimle bu tarihi 10 Şubat olarak belirledi. Bugünden itibaren 7 gün içinde istifa etmeyen kamu görevlileri aday olamayacak. Ak Parti’nin bu seçimlerde yarışa sokacağı aday listesinde kamudan da önemli transferler olacağı biliniyor. Ankara’da bu isimlerle ilgili kulisler devam ederken, en çok konuşulan isim, MİT Müsteşarı Hakan Fidan oluyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. hükümette Dışişleri Bakanı olacağı iddia edilen, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği ile MİT’teki görevine devam eden Fidan’ın bu kez siyasete girip girmeyeceği merak konusu.

Top Fidan’ın ayağında

Ankara kulislerinde konuşulan genel senaryo, Fidan’ın haziran seçimlerinde parlamentoya gireceği, AK Parti’nin hükümet kurması durumunda ise Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturacağı yönünde. Ancak istifa etmesi gereken son tarih olan 10 Şubat gününe 1 hafta kala Fidan açısından senaryo bu kadar netleşmiş görünmüyor. Aday olması durumunda Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Fidan’ın adaylığına olumlu yaklaşacağı bilgisi mevcut. Buna karşılık, Fidan’ın aday olma ve siyasete girme konusunda kararını henüz vermediği de biliniyor. 62. hükümet kurulduğu sırada son kararı Erdoğan verirken, bu kez top Fidan’ın ayağında. Fidan, bu hafta boyunca artıları, eksileri tartıp bir karar verecek. AK Parti’nin önde gelenlerine ve Fidan’la yoğun diyaloğu olan bazı isimlere göre, Fidan’ın kararını etkileyecek tablo şöyle:

Siyasetin artıları

Fidan’ın, siyasete sadece milletvekili olmak, dokunulmazlık zırhına bürünmek için girmeyeceği kesin. AK Parti hükümetinde de 3 dönem kuralı nedeniyle eksilmeler meydana gelecek. Fidan TBMM’ye girerse, AK Parti’deki kan değişiminin önemli aktörlerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yakın ilişkisi nedeniyle de AK Parti’nin geleceğinde önemli roller üstlenebilecek. En kötü ihtimalle, kurulması olası bir AK Parti kabinesinde bakan olacak. Kulislerde bu bakanlığın, Mevlüt Çavuşoğlu’ndan boşalacak Dışişleri Bakanlığı koltuğu olacağı konuşuluyor.

MİT’i bırakmanın eksileri

Fidan, Türkiye bürokrasisinde Erdoğan’a en yakın çalışan isimlerin başında geliyor. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı, MİT Müsteşar Yardımcılığı ve MİT Müsteşarlığı döneminde Erdoğan’la uyumlu bir çalışma sergiledi. İstihbarat ve güvenlik konularında Erdoğan’ın ve AK Parti iktidarlarının küresel vizyonunun, dönüşüm çabalarının baş mimarı oldu. Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve Emniyet arasındaki istihbarat koordinasyonu konusunda önemli mesafeler katetti. Çözüm Süreci boyunca Öcalan ile yürüttüğü doğrudan çalışmalarla ve Erdoğan’ın birinci önceliği haline gelen ‘Paralel Yapı ile mücadele’ performansıyla da iç siyasete damgasını vurdu. Seçim takviminin ‘istifa’ dayattığı 10 Şubat tarihi öncesinde, bu kritik süreçler tamamlanmış değil. MİT’in insan istihbaratı ve sinyal istihbaratı konusundaki çalışmaları sürüyor. Çözüm Süreci, bıçak sırtında. ‘Paralel Yapı ile mücadele’ konusunda Erdoğan zafer ilan etti ancak yargı ve polisteki süreç tam anlamıyla sonuçlandırılmadı.

Yerine kim gelir

Fidan’ın milletvekili olmaya karar vermesi durumunda, yerine gelecek isim de en az Fidan’ın adaylığı kadar önemli. Listenin başında MİT Müsteşar Yardımcılığı’ndan Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’na atanan Muhammed Dervişoğlu var. MİT’te görev yaparken Öcalan’la görüşmelere de katılan, Çözüm Süreci konusunda önemli bir deneyime sahip olan Dervişoğlu en güçlü aday. Ancak, Dervişoğlu kadar Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve eski MGK Genel Sekreteri, şu anki Antalya Valisi Muammer Türker de adaylar arasında.