T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakan Fidan için 'Davutoğlu formulü' iddiası: 7 Haziran sonrası dışarıdan 'bakan' olarak atanacak

Fox TV haber müdürü Ercan Gün'ün Hakan Fidan iddiası...

05 Şubat 2015 12:24

Fox TV haber müdürü Ercan Gün, son günlerde AKP'den siyasete girip girmeyeceği tartışmaları devam eden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın "milletvekili adayı olmayacağını, ancak 7 Haziran'daki genel seçimler sonrası kurulacak hükümete dışarıdan bakan olarak gireceğini" öne sürdü.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Ercan Gün, Fidan için "Davutoğlu formulü"nün düşünüldüğünü ileri sürerek, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Fidan’ın adaylığına sıcak baktığını, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dışardan bakanlık formülünü gündeme getirdiğini iddia etti.

58., 59. ve 60. hükümetler döneminde başbakan Erdoğan'a ve hem bakanlık hem de cumhurbaşkanlığı görevlerinde Abdullah Gül'e dış politika başdanışmanlığı yapan  Davutoğlu, 1 Mayıs 2009'da, Dışişleri Bakanı olarak TBMM dışından atanmıştı.

 

 

Erdoğan 'Davutoğlu'na verdiğim cevap gizlidir' demişti

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın milletvekilliği adaylığı ile ilgili olarak “Birinci derecede karar merci bu konuda Sayın Başbakandır. Başbakan bu konudaki kanaatimi bana sorduğunda verdiğim cevap kendisinde gizlidir” açıklaması yapmıştı.

Ercan Gün'ün tweetleri şöyle:

 

ETİKETLER

hakan fidaniddiaercan günatramadışişleri bakan7 haziranistifa etmeyecekgenel seçimlerdavutoğlu formulüakpak partifox haber

İlgili Haberler

15 gün içinde MİT'te Hakan Fidan dönemi sona erebilir

Eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ilk kadın danışmanı olması bekleniyor

Erdoğan’dan Hakan Fidan açıklaması: Davutoğlu'na verdiğim cevap gizlidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın milletvekilliği adaylığı konusunda açıklama yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24