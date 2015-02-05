Hakan Fidan için 'Davutoğlu formulü' iddiası: 7 Haziran sonrası dışarıdan 'bakan' olarak atanacak

Fox TV haber müdürü Ercan Gün, son günlerde AKP'den siyasete girip girmeyeceği tartışmaları devam eden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın "milletvekili adayı olmayacağını, ancak 7 Haziran'daki genel seçimler sonrası kurulacak hükümete dışarıdan bakan olarak gireceğini" öne sürdü.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Ercan Gün, Fidan için "Davutoğlu formulü"nün düşünüldüğünü ileri sürerek, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Fidan’ın adaylığına sıcak baktığını, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dışardan bakanlık formülünü gündeme getirdiğini iddia etti.

58., 59. ve 60. hükümetler döneminde başbakan Erdoğan'a ve hem bakanlık hem de cumhurbaşkanlığı görevlerinde Abdullah Gül'e dış politika başdanışmanlığı yapan Davutoğlu, 1 Mayıs 2009'da, Dışişleri Bakanı olarak TBMM dışından atanmıştı.

Erdoğan 'Davutoğlu'na verdiğim cevap gizlidir' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın milletvekilliği adaylığı ile ilgili olarak “Birinci derecede karar merci bu konuda Sayın Başbakandır. Başbakan bu konudaki kanaatimi bana sorduğunda verdiğim cevap kendisinde gizlidir” açıklaması yapmıştı.

Ercan Gün'ün tweetleri şöyle: