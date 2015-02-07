'Hakan Fidan seçime kadar Davutoğlu'nun danışmanlığını yapacak'

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AKP’den milletvekili adayı olmak için 10 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden istifa etti. Fidan’ın seçimlere kadar, Başbakan Davutoğlu ile de yakın çalışacağı ve seçime kadar “danışmanlık” yapacağı da ifade ediliyor. Çözüm sürecinde de aktif rol alan Fidan, cemaat ile hükümet arasındaki gerilimin kıvılcımlanmasına yol açan süreçte Oslo görüşmeleri gerekçesiyle 7 Şubat’ta ifadeye çağrılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmelerinin ardından her iki isimden de onay alan Fidan, aday olma kararı verdi. Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre, Fidan’ın AKP’nin seçimleri kazanması halinde Dışişleri Bakanı olması bekleniyor.

Türkiye’nin en önemli makamlarından biri olan MİT Müsteşarlığı makamında 27 Mayıs 2010 tarihinden bu yana görev yapan Hakan Fidan, AKP’den milletvekili adayı olmak için istifa etti. Fidan’ın istifası kamu görevlilerinin istifası için son tarih olan 10 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

7 Şubat mesajı

AKP’den İstanbul listelerinden milletvekili adayı olması beklenen Fidan’ın 7 Haziran seçimlerinde AKP’nin seçimi kazanması halinde hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapması bekleniyor.

Fidan’ın seçimlere kadar, Başbakan Davutoğlu ile de yakın çalışacağı ve seçime kadar “Danışmanlık” yapacağı da ifade ediliyor. Çözüm sürecinde de aktif rol alan Fidan, cemaat ile hükümet arasındaki gerilimin kıvılcımlanmasına yol açan süreçte Oslo görüşmeleri gerekçesiyle 7 Şubat’ta ifadeye çağrılmıştı.

2010’da göreve geldi

Fidan’ın istifasını da bu tarihe denk getirmesi ve kamuoyuna bu tarihte duyurması “Fidan kamuoyuna mesaj veriyor” şeklinde yorumlandı. Fidan, 1960 darbesinin yıl dönümü olan 27 Şubat 2010’da da göreve gelmişti.

Fidan’ın perşembe günü Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından Başbakanlık konuta 2 saat erken gelmesi ve burada uzun süre kalarak temaslarda bulunması da dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan’ın adaylığına ilişkin “Karar mercii Başbakan’dır” demiş, Davutoğlu da soru üzerine, “Bu memlekete de çok hizmet edeceği alanlar olacaktır, siyasette de olabilir bürokraside de. Hakan Bey ne olursa olsun bulunduğu yerin hakkını verir” diyerek adaylığa yeşil ışık yakmıştı.

MİT, Fidan döneminde birçok operasyona da imza attı. IŞİD’in elindeki 49 rehinenin kurtarılması operasyonunda aktif rol alan Fidan, son olarak Kilis’te kaçakçılara karşı görev yaparken astsubay Ö.Ö.’nün kurtarılması operasyonunda aktif rol aldı.

Superman yetkisi bırakılmaz

Fidan’ın istifa etmesi öncesinde canlı yayında konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Yaptığı görev bence daha önemli. Eğer vekil olacaksa her vekil onun yaptığı işi yapamaz. Sıradan bir milletvekili olacaksa bence bu görev çok daha önemliydi. Şahsen kendisinin bakan olmasını uygun görmüyorum. ‘Superman’ görevi verilmiş bir insanın bir vekil olarak parlamentoya girmesini israf olarak görürüm” dedi. Fidan’ın İçişleri Bakanlığı gibi görevleri yürütebileceğini de sözlerine ekleyen Arınç, Fidan’ın sadece milletvekili olmak için istifa etmeyeceğini ifade etti.

Fidanın istifa ettiğini canlı yayında öğrenen Arınç, haberin netleşmesi üzerine “Kesinleşti mi, öyle mi... Ne diyeyim hayırlı olsun” ifadesini kullandı.