MİT Müsteşarlığı'na İsmail Hakkı Musa vekalet edecek

Milletvekilliği aday adaylığı için MİT Müsteşarlığı görevinden bugünden geçerli olmak üzere istifa eden Hakan Fidan'ın yerine Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa vekalet edecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, Başbakan Davutoğlu başkanlığında yapılan Çözüm Süreci toplantısından saat 16.40'ta ayrıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan, Bülent Arınç ve Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Fidan'a bugüne kadar yaptığı katkılar ve yerine getirdiği görevler dolayısıyla teşekkür etti.

Davutoğlu, Fidan'ın ayrılmasının ardından MİT Müsteşarlığına, Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa'nın vekalet etmesine ilişkin yazıyı imzaladı.

MİT Kanunu gereği vekalet yazısı, Resmi Gazete'de yayınlanmıyor.

Öte yandan; yeni müsteşarın adının, Başbakan Davutoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı, konunun MGK'da görüşüleceği, ardından ikili kararname ile imzalandıktan sonra atama sürecinin tamamlanacağı bildirildi.