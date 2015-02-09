Akif Beki: Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rağmen istifa etti

Hürriyet Gazetesi yazarı Akif Beki, milletvekili olmak için istifa eden MİT eski müsteşarı Hakan Fidan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen istifa ettiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kolombiya ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamaya değinen Beki, Hakan Fidan konusunda Erdoğan’ın ‘Olur’unun alınmasının, AKP adaylarının belirlenmesi süreci için de söz konusu olacağı anlamına gelmediğine işaret etti.

İşte Akif Beki’nin sözleri: “…Hakan Fidan’ın şahsına duyduğu güvenin biraz da yansıması bu. Hakan Fidan’ın siyasete aslında girmesine karşı kategorik bir tavır da değil. Ya da AK Parti milletvekili olmasına da bir itirazı da yok. Ama MİT Müsteşarlığında Hakan Fidan’a bir süre daha ihtiyaç duyduğunu gösteriyor Cumhurbaşkanın tepkisi.

Daha doğrusu bunu tepkisel bir dille dile getirmesi de, bütün bu gerekçelere istinaden kendisinden ‘olur’ istendiğinde, onayı istendiğinde, muvafakat vermemesine rağmen, bir yerde kendisine rağmen Hakan Fidan’ın istifa yoluna gitmesi biraz tepkisine yol açan bu. Kendisinden olur istendiğini anlıyoruz biz. Başbakan tarafından sorulmuş. Kuvvetle muhtemel Hakan Fidan da bu konuda cumhurbaşkanın müsaadesini istemiştir. Aksini düşünmem ben. Çünkü hem teamül gereğidir, hem o ilişkinin nezaketi gereğidir. Fakat kendisinin ‘olur’ vermediği anlaşılıyor. Olur vermediği halde, bu gerekçelerle, Hakan Fidan’ın kendisine rağmen istifayı tercih olmasına bir tepkisi var. Bu konuda bir rahatsızlığı yansıyor açıklamalarına. Benim anladığım bu. Uçakta gelirken de bir takım değerlendirmeler yaptı. Onları yarın Hürriyet’te de göreceksiniz.

Biraz da onu ilk kez görmüş olacağız. Bu daha önce denenmiş bir şey değil. Bir tecrübe yok. Geride bir örnek yok. Onunla kıyaslayabileceğimiz bir durum yok. Bilmiyorum nasıl olacağını. Cumhurbaşkanın açıklamalarında hep şöyle bir vurgu vardı. Dünkü Hakan Fidan ile ilgili açıklamalarına da dikkat ettiyseniz, Başbakan’ın yetki alanı ile, Cumhurbaşkanı olarak kendi yetki alanını ayrıştırdığını görüyoruz. Hakan Fidan ile ilgili kendisinde kanaati sorulduğunda bir cevap verdiğini, fakat bu konuda sonuçta takdir yetkisinin Başbakan’a ait olduğunu, çünkü aynı zamanda AK Parti’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na ait olduğunu teslim ediyor. Bu şu demek, başbakan ve AK Parti Genel Başkanı olarak Ahmet Davutoğlu son söz sahibidir. Listelerin yapımında vs. Hakan Fidan konusu ekstrem bir örnek. Cumhurbaşkanın onayına iznine başvurulmuş olması aday listeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı ile görüşüldüğü onun onayının alındığı anlamına gelmez. Belli konularda, çünkü MİT Müsteşarı’ndan söz ediyoruz. Bir muvafakat ararlar. Hassas bir ilişki var. O ilişkin gereği olarak gider rızasını alırsınız. Bu informel bir şeydir. Ama nezaketen bun yaparsınız. Hakan fidan konusunda görüşünün sorulması, bütün listeler yapılırken cumhurbaşkanın görüşünün alınacağı bunu bekliyor demek diye gelmiyor.”