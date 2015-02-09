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Hakan Fidan'ın yerine MİT Müsteşarlığı'na vekaleten atanan Musa bir numaralı aday

Fidan'ın seçim sürecinde Davutoğlu'na danışmanlık yapacağı ifade ediliyor

09 Şubat 2015 01:24

Hakan Fidan'ın AKP’den milletvekili adayı olmak için istifa etmesinin ardından MİT Müsteşarlığı'na vekaleten Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa atandı. Musa'nın asaleten de atanacağı ifade ediliyor.

Habertürk'ün haberine göre, Fidan'ın istifa etmesinin ardından ilk olarak Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu’nun ismini gündeme geldi. Ancak Fidan'ın yerine MİT Müsteşarı olarak vekaleten şimdilik MİT Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa atandı.

İsmail Hakkı Musa'nın daha sonra asaleten de atanacağı ifade ediliyor.

 

MİT koruyacak

 

İstifası 10 Şubat’tan itibaren geçerli sayılacak olan Fidan’ın, 7 Haziran genel seçimlerine kadar Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yakın temas halinde olacağı, seçim gezilerine eşlik edeceği ve danışmanlık yapacağı ifade ediliyor. Fidan’ın seçim kampanyası sırasında kendisine eşlik edecek özel bir ekip oluşturacak. MİT Müsteşarlığı görevinde bulunduğu için, koruma görevini Emniyet’le birlikte MİT ajanları yapacak.

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